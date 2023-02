Internet no sirve a toda la humanidad

No me podía imaginar, al publicar mi primer libro ‘El periodismo, carrera universitaria’ que el historiador Arnold Toynbee se adelantaría a la realidad actual. Me refiero a la frase que incluí al principio del libro: «¿Estamos bien informados? No exagero si pronostico que el futuro de la sociedad humana depende de la respuesta a esta pregunta». Enlazo esta frase con la carta que publicó Tim Berners Lee en un blog norteamericano en 2007. El padre de internet se mostraba preocupado porque no cumplía con ser una herramienta «que sirva a toda la humanidad». Se quejaba de que «hemos perdido el control de nuestra información personal». Cuando veo incluso cruzando un semáforo en rojo, a personas tecleando el móvil, pienso en la calidad de la información que recibe ese viandante. Las ‘fake news’, es un caldo de cultivo para la manipulación política e ideológica. Estamos menos informados que nunca y se cumple lo que decía Toynbee. El futuro de la humanidad no es muy halagüeño. ¿Cómo poner remedio a esa toxicidad informativa tan utilizada especialmente por gente joven? No es normal la decisión tomada en el instituto público Alfaberges de Betera (Valencia). Ha prohibido los móviles a alumnos y profesores. Incluso en el recreo estaba cada uno en una esquina hablando por el móvil. La tele pública alemana, Zdf, emite como un anuncio más recomendaciones para advertir a los padres que no dejen solos a sus hijos con el móvil al oído. En fin, todo lo que lleva consigo el exceso de mucha comunicación y poca información, se debe a que el periodismo ha perdido el monopolio de la información.

*Periodista