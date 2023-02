Cuando yo era niña había países que veíamos muy lejos, eran el Lejano Oriente. China fundamentalmente. Todo era exótico. No podíamos imaginar que acabaríamos consumiendo productos «made in China», que en Córdoba cada vez más personas estudiarían mandarín, que quién no conoce a alguien que ha trabajado allí. Había unas revistas llamadas ‘Vidas Ejemplares’ en las que los chinos eran muy malos y muy crueles, especialmente con los misioneros. Las ‘Hazañas Bélicas’, tebeos de amplia difusión, mostraban enemigos, también crueles, con rasgos orientales. Lo mismo podríamos decir de los ‘malos’ de las películas de guerra. Se hablaba del «peligro amarillo». Era cuando estudiábamos que había razas diferentes según el color de la piel. A raíz de la pandemia volvimos a ver reacciones que solo podríamos calificar de racistas.

Bienvenido el acercamiento de países. Bienvenido el interés por otras culturas. Bienvenidas las celebraciones. Pero sin ignorar l os problemas del respeto a los Derechos Humanosen China. Esta Vela Encendida quiere recordar, hoy, en el Año Nuevo chino a: Chow Hang-Tun, activista y abogada en defensa de los derechos laborales y humanos. Llegó a ser la vicepresidenta de la Alianza de Hong Kong. El 8 de septiembre de 2021 la detuvieron junto a otros tres exdirigentes de la Alianza. Gao Zhisheng, uno de los abogados de derechos humanos más reputados de China. A finales de 2005 le retiraron el permiso para ejercer su profesión. Desde entonces, Gao Zhisheng ha vivido muy poco tiempo en libertad. Ilham Tohti, que fue catedrático de Economía y, también, fundador y director del sitio web bilingüe ‘Uyghur Online’. Trabajó durante dos decenios para potenciar el entendimiento entre el pueblo uigur y la población china de etnia han. El 23 de septiembre de 2014 fue condenado a cadena perpetua tras un juicio sin las debidas garantías. Yiliyasijiang Reheman, que estudiaba, hace cinco años, en Egipto, en la prestigiosa Universidad Islámica Al Azhar. En julio de 2017 las autoridades egipcias comenzaron a detener a cientos de personas uigures en Egipto y a entregarlas al gobierno chino. La familia intentó huir de Egipto, pero Yiliyasijiang no llegó a subir al avión. Desde entonces está en paradero desconocido. Zhang Zhan, exabogada. Como periodista ciudadana se ha pronunciado activamente sobre política y cuestiones de derechos humanos en China. En febrero de 2020, viajó a Wuhan, por entonces centro del brote de covid-19 en China. Zhang Zhan utilizó plataformas de Internet (como WeChat, Twitter y YouTube) para informar de la situación sobre el terreno. Desapareció el 14 de mayo de 2020 en Wuhan y posteriormente se reveló que había sido detenida por la policía y llevada a Shanghái, a más de 640 kilómetros de distancia. *Activista de Amnistía Internacional