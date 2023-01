Aceptar el error

La gente más brillante que he conocido en mi vida no solo se equivoca, sino que está encantada de reconocerlo. Adviertes ese tipo de reacción cuando alguien descubre su error y la manera de reconducirlo: algo así como un brillo en los ojos, que parecen de pronto despertar de un letargo demasiado espeso, como si abandonaran esa ensoñación cuando te miran con la expresión más clara. Es la alegría de la mejora, es la celebración de quien conoce que el acierto se pule, se cincela, con tajos diversos, a veces muy duros, porque a nadie le gusta patinar; pero siempre aspirando a ese progreso. Por eso, cuando encuentras una solución, el efecto vital de la alegría es mucho más potente que ese trauma posible, algo infantil, por la carga del fallo anterior. Venga, todos nos equivocamos. Todos caemos de una forma u otra y tampoco hay que darle demasiada importancia. La velocidad al levantarse y el convencimiento para hacerlo, unido a la visión para entender todo cuanto ahora debes enfocar de otra manera, esa ambición práctica, es lo que diferencia, en definitiva, entre otros muchos elementos, la excelencia de la mediocridad.

Creo que nos relacionamos mal con el fracaso, o con lo que podemos entender como fracaso, sin admitir que puede ser ese paso previo indispensable hacia otra situación más optimista. Por eso a veces nos cuesta admitir los errores: quizá porque no lo vemos en un primer instante --que es la mejor opción-- o, sencillamente, por un amor a uno mismo demasiado frágil, o incluso muy crecido si lo comparamos con la realidad. Esa gente que se llena la boca hablando de sí misma, de lo que van a hacer y decir, de sus obligaciones con el tiempo a lo largo, y solo parlotean frente a la pared mientras la vida sigue. A esa gente vanidosa, a veces con un divertido afán protagonista, si le señalas una debilidad, no lo apreciarán, y ni siquiera la valorarán, por si acaso es verdad: porque esa debilidad está ya enraizada en ellos, tengan talento o no. Parlotean y cacarean, y ya. Porque no se equivocan, y el fallo siempre está en otra parte. Si es eso lo que te mueve, la soberbia, olvídate. He conocido a gente relativamente valiosa que no soporta la primera crítica. Ya estás muerto. Dedícate únicamente a lo que se te ofrece sin esfuerzo, aunque también seas mediano en eso, porque la excelencia en uno mismo, incluso desde cierta capacidad, exige ese carácter de podar bien el tronco y arrancar lo que sobra, incluso levantar el hacha si es preciso para cortar las ramas demasiado gruesas, que solo lastran al tronco principal. Si tienes el error expuesto ahí, delante de los ojos, y no sabes aceptarlo, el error eres tú.

El mensaje que se está lanzando desde el Ministerio de Igualdad va precisamente por aquí. Si una ley está mal redactada, rara vez consigue sus propósitos. La relación entre un texto jurídico y otro literario suele estar marcado, en cierto sentido --el que excluye el abandono a la fabulación--, por el mismo patrón: la relación directa entre la intención y el resultado. Si tú impulsas una ley para reforzar la defensa de las mujeres de las agresiones sexuales, y, como resultado de la aplicación escrupulosa de esa ley, los violadores salen a la calle o ven reducidas considerablemente sus condenas, significa que la ley no está bien estructurada, ni concebida, ni finalizada. Más allá de la cuestión en sí y de la alarma social que ahora se extiende, con agresores sexuales auténticamente peligrosos viendo cómo la ley de Irene Montero acude a su favor, resultan preocupantes las reacciones que venimos observando pacientemente. Primero eran los jueces los que tenían que recibir una preparación especial para aplicarla; aunque, siguiendo el patrón impuesto por la ley, habría que valorar la conveniencia de los cursillos: si los preparan estas mismas juristas sobrevenidas, aquellos que se dejen instruir pueden salir pensando lo contrario de lo que ellas pretenden. Dejando atrás la ironía del absurdo, ni los jueces tienen que prepararse más, ni esto se trata de una campaña de nadie: es que, sencillamente, los violadores ven que se reducen sus condenas porque la nueva ley lo hace posible. Y, lógicamente, apelan.

Estoy seguro de que no era la intención de las legisladoras. Esto podría haberse solucionado ya con esa dosis de humildad mínima para salir adelante. Ahora andan criticando a Manuela Carmena por decir lo mismo que Alfonso Guerra: que la ley se debe corregir. Carmena, para ellas, no tiene razón. Lo que sí tiene es formación jurídica.

*Escritor