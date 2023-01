Davos: del sanatorio alpino al foro económico

Davos está situado en los Alpes suizos, en medio de una verde pradera. En el siglo XIII fue descubierto este idílico lugar como el más importante sanatorio alpino para los enfermos del pecho --la temida tuberculosis-- de la vieja Europa. Llegaban a Davos los enfermos y sus familiares a tomar las aguas. Lógicamente surgieron muchos hoteles al amparo de un clima veraniego muy templado. Hoy Davos atrae a las elites económicas y políticas de todo el mundo mediante un Foro Internacional que ha pretendido atajar la enfermedad de nuestro tiempo: la crisis económica. No podía faltar nuestro presidente, que se ha reunido con los dirigentes del Ibex de España. En una extraña fotografía, la señora Botín aparecía junto a él. No sé si se ha sentido afectada por las palabras de Pedro Sánchez hace unas semanas, aludiendo al «peligro» de la influencia perniciosa en España del demagógico capitalista «con puro». El presidente sí ha expresado ante los representantes de la UE el peligro de la extrema derecha en las instituciones europeas. El muy atrevido Sánchez ve la viga en el ojo ajeno y no en el suyo. Su Gobierno de coalición, donde la extrema izquierda es partidaria de Putin, no es óbice para que achaque a esa extrema derecha sus coqueteos con el líder ruso. Alguno que otro periodista no sumiso a la divulgación del relato propagandístico, ha tachado al presidente Sánchez de utilizar «la vileza». Y es Mayor Oreja quien ha advertido seriamente de que si se produce una victoria electoral de Sánchez, desquiciaría totalmente la España que surgió del consenso. Una España de enemigos y no adversarios.

*Periodista