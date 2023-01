Rosas amarillas. Juan Carlos Limia

No es fácil en este país dedicarte a nada público. Menos aún si esa ocupación se centra en la gestión. En mi opinión, es toda una maldición bíblica si esa gestión, además, es cultural. Te quedas expuesto a todo, a todos, y esos todos suelen ser personar artistas que contienen toda la sensibilidad, pasión y desesperación en sus vidas, lo que a veces no es fácil, ni para unos ni para otros.

Contentar con tu gestión a todo el mundo cuando te has dedicado a eso treinta años es, simplemente, imposible. Hacerlo en una ciudad como Córdoba, sería pura ficción. Juan Carlos Limia, fue un gestor cultural que ha estado décadas trabajando en el Ayuntamiento de Córdoba como Director General de Cultura.

Juan Carlos, más allá de su condición profesional, fue una persona con una sensibilidad exquisita, algo me dice que había en él mucho de la timidez que te invade en la adolescencia; era una persona que a mí siempre me pareció tierno y vulnerable. Había en él algo poético, algo lleno de pasión y desencanto a la vez.

A pesar de que estuvieras discutiendo con él a todo trapo... en esos momentos, era capaz de descuadrarte y decirte en mitad de tu indignación algo así como ‘anda, no te enfades, que te veo y me acuerdo de cuando estabas embarazada y me da ternura’. Claro, con ese argumento, ¿cómo vas a seguir discutiendo con alguien? Pues te desarma.

Juan Carlos tenía algo de silencioso. Tardé años en darme cuenta (como despistada patológica que soy) que él llevaba años viniendo a mis charlas o eventos muy discretamente, cuando yo no sabía ni quién era.

En 2019 quiso celebrar en nuestra ciudad el centenario de la Bauhaus, lo que nos acercó más permitiéndonos a Curro Crespo y a mí dirigir juntos un festival que consiguió integrar al alumnado de las cinco escuelas de arte. Un sueño hecho realidad que -sólo la pandemia- consiguió parar parcialmente. Siempre se lo agradeceré.

Un día me vio llegar con rosas de color amarillo, las necesitaba para unas fotografías que iba a realizar y me dijo que eran de sus flores favoritas. Normal, pocas flores son tan perfectas como las rosas, con su belleza y sus espinas, pocas tan vinculadas a la poesía. Además, las amarillas, tienen algo de nostalgia extra.

Que la tierra le sea leve y le acompañe siempre el cariño de los que le apreciamos en vida.

* Artista y profesora de la Universidad de Sevilla