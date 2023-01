Bromatología

Les advierto que esto no trata de bromas, ni me refiero a aquello que llamábamos bromuro, que nos echaban en el café allá en aquellos campamentos y aquella mili (con pe delante) para bajarnos los humos hormonales allá por cuando dicen que fuimos jóvenes recentales amamantados por aquella otra vieja dictadura, que tanto se viene modernizando y actualizando en otros cuarenta años. No, nada de bromas ni de bromuro. Me refiero a eso de que la carne y el pescado no entran en los alimentos rebajados de impuestos. ¿Carne y pescado para el pueblo? ¡No, por Baco o por Marx! El pueblo no necesita proteínas, porque el pueblo no debe pensar, porque si el pueblo piensa, adiós impuestos y adiós sanguijuelas para las sangrías. El pueblo sólo necesita hidratos de carbono, muchos hidratos de carbono para su carne de cañón, su carne de andamio, su carne de colas del paro y del hambre. Hidratos de carbono, muchos sacáridos para que nos saquen la mente, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, galactosa, psicosa para acabar en el psiquiátrico, y hasta gaseosa, ¡y a otra cosa! ¡Y la grasa que rebosa! El pueblo sólo sirve para consumir y deglutir toda la porquería que le echemos, esas mantecas, esas pringues, esas comidas baratas a base de edulcorantes y potenciadores del sabor, para que nos traguemos tan sabroso todo el veneno que nos meten, y ese pan congelado y recalentado, ese pan que fue el alimento sagrado para el pueblo, que hasta cuando se caía al suelo, se cogía y se besaba; ese pan que nunca se desperdiciaba. Y el hambre, convertida en la humillación de comer basuras envueltas en plásticos, que a saber cuándo se fabricaron, en qué cadena de producción se hicieron, dónde vivieron la carne de la salchicha, la harina de la ensaimada. ¿Proteínas para el pueblo? ¡Cuándo ha existido ese sueño alimenticio! El pueblo, que vaya acumulando chicha, sebo, artrosis, reúma, caries; son sus enfermedades; sobra mucho pueblo para sostener la pirámide social y enviarlo a la cremación. El pueblo, que consuma, que consuma siempre, su tocino, su manteca, su refrito, y que no piense, que se limite a procrear y a morirse. El pueblo, a traer hijos para el matadero, para la guerra, para el sabañón y las pastillas, para esta eterna danza en este eterno carnaval de indignidad.

** Escritor