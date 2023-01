No me hablen tan claro

Sé que suena muy bien presentarse como una persona sin dobleces, recta y con una sola palabra. Así, puede parecer que «hablar claro» es algo bueno, virtuoso. Pero la experiencia demuestra que no. De hecho, Dios nos libre en esta época confusa, donde todo tiene mil caras y mil aristas, de quien se presenta con una solución resumida en una frase, hablándote claro. Y si es en el campo de la política... más aún. Les explico.

Primero, porque cada vez que me he encontrado a alguien que me ha dicho que «yo hablo claro», en realidad lo que me quería decir es que «con la excusa de que no quiero complicarme, y sabiendo que soy un maleducado y no sé hacer las cosas de otro modo, te voy a soltar una fresca que te vas a caer de espalda sin importarme lo más mínimo cómo te vas a sentir». Porque todo se puede contar con un mínimo de empatía y de educación, salvo por aquellos que no la tienen y confunden «claridad» con «brutalidad». Acuérdese la próxima vez alguien le amenace con «hablarle claro», verá qué pedazo de coz le suelta a renglón seguido simplemente para quedar por encima de usted, sin importarle lo más mínimo su persona y sus sentimientos.

Segundo, también hay veces que a uno escucha cómo le piden que «me hables claro», quizá porque se está dando muchas vueltas a los argumentos, cierto. Pero en general, no es por eso. La experiencia demuestra que casi siempre lo que te está haciendo esa persona es criticarte para ponerse a más altura, a la vez que te exige que hagas un esfuerzo para explicarle las cosas mientras que él no se toma la más mínima molestia por comprenderte.

Vale más mil veces no enterarse de algo a la primera y pedir que le vuelvan a repetir lo dicho una y otra vez hasta comprender lo que le están contando, que dejar patente la torpeza propia. Además, nadie se merece que se le hable como a un imbécil.

Porque hablar claro es sencillo. Basta con una buena dosis de prepotencia, no querer resolver en el fondo nada, sacar una conclusión rápida de un problema complicado y soltar una frase irrebatible y maleducada sin dejar opción a que nadie discuta nada ni pueda aportar algo después. Decía Rabindranath Tagore que «es fácil hablar claro cuando no va a decirse toda la verdad». De hecho, ese es el primer problema de «hablar claro»: no es que se mienta, es que como es imposible contar toda la verdad en pocas palabras, en el fondo eso se convierte en el más dañino de los embustes.

A veces la prueba palpable de la maldad y de que te intentan manipular es precisamente ese «hablar claro»: «No hable tan claro que se le entiende todo», decía Groucho Marx.

¿Quieren más pruebas? Los demagogos, aquellos que manipulaban la Asamblea, fueron los que al final pervirtieron y se cargaron la democracia recién inventada en Atenas. Y lo hicieron, precisamente, hablando claro, hablando para tontos.

Por favor, acepten el consejo en estos tiempos tan complicados en donde, más que nunca, nada es blanco o negro y huyan desesperadamente, más aún en cuestiones políticas, de quienes presuman de hablar claro en un mundo de tantos matices y colores. Ninguna cosa importante se resuelve en un tuit de 140 caracteres ni con un lema simplista. Y recuerden que quienes les hablen así de claro o no les importa lo más mínimo hacerle daño, o se están guardando parte de la verdad o le están tomando por tonto. Eso sí que está claro.