Ilusión para que los padres jueguen con sus hijos

Acabo de estar en San Lorenzo del Escorial, donde ya han desmontado el Belén en que anualmente es convertida la ciudad del Monasterio. Se trata de un Nacimiento con figuras de gran tamaño. De esta ilusión navideña escurialense, se puede pasar en Madrid a otra clase de ilusión. Borja Montón ofrece su espectáculo de ilusionismo desde el pasado sábado en el Teatro Arlequín y me hubiera gustado asistir. Ha relatado que su afición a la magia dio comienzo de niño: «Mi padre me contaba toda clase de historias en las que yo era el protagonista; detective, astronauta y domador de monstruos. El me enseñó que con mucha ilusión podía ser quien yo quisiera». Por eso, en su habitual espectáculo los niños «lo pasan pipa» como suelen decir en ese lenguaje moderno extravagante. Su hermano Álvaro, le ha enseñado a practicar trucos de prestidigitación; producto de la ligereza y agilidad de las manos en combinación con una palabrería simpática y adecuada. Pero es que además los niños van al teatro acompañados de sus padres. Borja ha publicado un libro que se titula ‘Magia para padres’. Su idea es encomiable ya que contribuye a que los padres jueguen más con sus hijos pequeños, algo que falla en nuestra sociedad actual, donde toda clase de prisas contribuyen a que los padres no tengan ni tiempo ni ganas para ese importante menester. Borja Montón ha presentado su espectáculo en Miami y está muy implicado en trasladar su ideario a Hispanoamérica. Es presidente de la Sociedad Española de Ilusionismo. Este ilusionismo alivia de la política enfangada en la vulgaridad, caldo de cultivo de la insensibilidad.

*Periodista