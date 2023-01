Me gustaría hablar sobre un tema que no todas las personas conocen o no lo tienen muy en cuenta: el abandono animal.

En nuestro país hay una gran cantidad de animales que diariamente se abandonan y que andan perdidos por las calles. Los ciudadanos adoptan o compran animales sin pensar qué harán luego con ellos. En algunos casos, como por ejemplo el de los galgos, los abandonan cuando envejecen y ya no los pueden utilizar para las actividades específicas para los que los querían. En verano, generalmente durante las vacaciones, aumenta considerablemente el abandono de los animales porque las familias se van a lugares donde no los pueden llevar. Este hecho me parece horrendo. Las personas deberían concienciarse de que los animales son seres vivos que necesitan un hogar, muchos cuidados, alimentación y una familia, al igual que nosotros. Espero que los lectores entiendan lo que les quiero transmitir: a los animales hay que cuidarlos durante toda su vida como a las personas y nunca desatenderlos ni deshacerse de ellos por comodidad.