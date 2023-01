La cultura, el consenso

La rotura de todos los consensos nos deja únicamente el territorio de la fabulación. El arreglo aparente del Tribunal Constitucional para que pueda ejercer no de contrapoder afianzado en el cumplimiento de la norma suprema, sino de una especie de interpretación a la carta -para que ya no sea un contrapoder- frente a la apisonadora del Gobierno, conduce a un vacío de derecho. Más o menos, que la Constitución da igual lo que articule, porque para eso estoy yo: para imponeros lo que la Constitución quiere decir, siempre que se pliegue a mi propio interés. Algo así como afirmar, y quedarse tan pancho: «¿Y quién controla a la Fiscalía?», ahora se podría convertir en «¿Y quién controla al Tribunal Constitucional?». Esto se digiere con melancolía, porque el Estado de Derecho es lo único, estrictamente lo único, que, en esencia, nos separa de Ucrania. Lo que nos distingue de Rusia. Lo que nos aparta del horror de ahora yo determino qué es legal y qué no, yo decido que la sedición no lo sea, liberar a los presos y amnistiarlos, y ya me llegarán los argumentos por parte de quienes han arrancado a la justicia la venda de los ojos. Esto de saltarse el principio de legalidad con maneras muy poco toreras, aplicado ya directamente a la Constitución como rompeolas de cualquier conflicto, acaba con el último baluarte de la convivencia entendida como un pacto colectivo no solo de renuncias y ganancias, sino también de acomodo y reconocimiento a una jerarquía jurídica que a todos nos ampara.

Los pasos sucesivos pueden imaginarse: cada vez que se inicie un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por cualquier nueva ley del Gobierno, con independencia de ese resultado final de la consulta, que ya casi se puede aventurar, la duda razonable también se habrá instalado en nuestra percepción. Ideologizarlo todo es pervertirlo todo, porque los contrafuertes de la vida, con todos sus conflictos interiores, están muy por encima de la ideología. La vida es ancha y libre, la vida es más plural que contemplarla solo desde la esquina del adoctrinamiento. Sin embargo, ya hemos perdido: se nos asegura abiertamente que lo que ha sucedido en Cataluña no tiene nada que ver con el golpe de Estado bolsonarista en Brasil, como si Monserrat del Toro, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, no hubiera tenido que escapar por el tejado de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalidad el 20 de septiembre de 2017, porque temía por su integridad física: la avalancha violenta de independentistas nunca reventó aquel coche de la Guardia Civil, nunca intentó asaltar el edificio. Todo esto se repite, se mastica, como la canción de Shakira por Piqué: pero si se te ocurre argumentar que condenas lo que sucede en Brasilia, por supuesto, pero que no se diferencia demasiado, con todos los matices pertinentes, de lo sucedido en Cataluña, o si afirmas que la salida de más violadores de la cárcel no se debe a una delirante falta de preparación de los jueces, sino a la ejecución de una mala ley, eres extrema derecha. Y así se simplifica toda realidad: desde ese extremismo que es mentira, y que termina mal. Con aquellos pactos de la Transición se iba buscando, precisamente, que la historia de España terminase al contrario de lo que abisma el poema de Jaime Gil de Biedma: es decir, bien. Y para eso creo que es necesario una especie de fortalecimiento cultural, o devolverle a la cultura, con la literatura al frente, como piedra angular de la reflexión y el pensamiento del arte, su vieja cualidad de espacio tolerante en el que poder encontrarnos, aún, sin etiquetas. Claro que la creación siempre ha sido, o ha intentado ser, también, un escenario de debate alzado. Nos encontramos ahí desde posiciones diferentes, desde ideas alejadas entre sí, poéticas diversas, en el respeto al otro y la curiosidad. Tratamos de contar con todos los agentes: no solo como sujetos creadores o consumidores de esa realidad, sino también con un modesto fulgor ciudadano que se mantiene en pie en el individuo desde su libertad para ser y pensar. En estos días duros, mientras algunos se afanan en derrumbar las paredes, sin importar qué espera al otro lado de los decorados y qué vendrá después, la cultura sigue siendo el lugar de consenso para la convivencia. Vamos a hablar ahí, vamos a defender lo que nos gusta, lo que no, desde el respeto, con la ambición real de quien fabula un espacio por fin recuperado: la narración veraz en que entendernos.