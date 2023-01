Los límites

Pablo García Casado dice en uno de sus versos: «has ensanchado todos mis límites». Sí, hay personas y experiencias que estiran nuestros límites más allá de lo que nunca habríamos imaginado. Tanto, que a veces perdemos sus referencias y, con ello, nos diluímos, nos perdemos un poco o llegamos a desdibujarnos por completo. Como un gran chicle infinito, sin inicio ni final, que parece no romperse nunca.

No tengo propósitos de año nuevo, pero sí que desde hace unos meses trato de fortalecer mis límites que, en lo relativo a lo corporal, todas las agresiones médicas han dinamitado por completo, hasta hacer que contemple como «normal» (qué peligro esconden las «normalidades») una experiencia física verdaderamente traumática. Y grave. Sí, el sistema de autodefensa psicológico y emocional tiende a protegernos a toda costa y, de repende, sin darnos cuenta, soportamos ofensivas como si fueran algo corriente y cotidiano. Pero hay barreras necesarias que debemos recuperar; recomponernos para seguir sanamente en todos los sentidos.

Y esto guarda especial relación con lo que podemos abarcar física y emocionalmente. Tendemos a acumular proyectos y actividades que nos gustan para hacernos sentir vivos pero... ¿Hasta dónde nos aportan o simplemente terminan por engrosar esa lista de cosas pendientes que causan ansiedad? Si vamos hasta arriba con lo que de por sí tenemos encima, ¿cómo abarcar más? Yo elijo decir «hasta aquí», escuchar a mi cuerpo, cuidar mi salud mental. A su vez, descansar, parar, dormir. Dejar de exigirme tanto a mí misma, no ser siempre inquebrantable.

Por eso, he empezado viendo la primera exposición del año en silla de ruedas. Demasiado larga para que mi vientre y mi cadera, cada vez más débiles y susceptibles, aguantaran. He aceptado que hay cosas con las que ya no puedo físicamente, que mi cuerpo solo da para realizar una actividad al día y que he de elegirla muy bien (las prioridades, qué importantes). Y está bien así.

Con las personas también hay que equilibrar. Al parecer soy de esas que tienen el «síndrome de Wendy» y tienden a entregarse a los demás. Así que toca ser consecuente con la balanza: dar en función de lo que siento pero valorando lo que recibo. Tiendo a entregarme sin medida a aquellas personas a las que quiero, que me importan, y a culpabilizarme cuando no estoy ahí lo suficiente... Basta. Se acabó: fuera cargas. He de sentirme más libre, priorizarme. Mis límites han aprendido a ponerme en mi sitio.

** Escritora y periodista