Este letrado, una vez oyó, que la abogacía es como un ejército acampado a las puertas de las murallas del poder político. Esto no es verdad. Existe una parte de la abogacía, que se ha convertido en un rebaño de ovejas silenciosas, que tienen miedo al legislador, y les preocupa más su economía que la verdadera esencia de su profesión. La función constitucional de la abogacía engarzada con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene como núcleo el artículo 24 de la Constitución, es que se nos sitúa en el plano de colaboradores de la Administración de Justicia. Es decir, ejercemos una función pública dentro de una profesión privada. El Código Penal incluso nos protege en el ejercicio de tal función, ésta es independiente, libre, sometida a deberes y derechos. No he escuchado, oído, ni leído, nada en nuestros órganos de representación en relación al ataque frontal al principio de igualdad ante la Ley (art. 9 CE en relación al 14, 53 y 117).

En este sentido, no soy nadie para alzar la voz, pero como no dependo de nadie, salvo de mi conciencia, voy a tratar de explicar la absoluta inconstitucionalidad, que éstas derogaciones de carácter individual o modificaciones de la misma naturaleza, mientras se sustancian procesos judiciales penales, tiene una trascendencia enorme para el fin último del ordenamiento, que es la Paz social. La seguridad jurídica es clave para que podamos entendernos por medio de la palabra social que nos hemos dado en nuestra Constitución. Se cerraron las heridas, se abrazaron los tradicionales enemigos y se culminó con una Carta Magna, moderna y social, que tiene como columna vertebral la figura del Rey que encarna la unidad del Reino de España, peninsular e insular, y el Estado de Derecho. Hablamos del imperio de la Ley, no del poder de unas personas concretas, aunque formen gobierno, ni tampoco le alcanza al legislador, sin bien últimamente hable de soberanía popular. La palabra correcta es «pueblo», y por eso, la justicia, y por tanto las sentencias, se encabezan en nombre del pueblo español y del Rey. El Tribunal Constitucional, STC 166/1986 de 19 de diciembre, ya concluyó que aunque en nuestra Constitución no existe precepto, expreso o implícito, que imponga una determinada estructura formal a las leyes, incluso de que estas tengan un carácter singular, por otro lado consagra el principio a concebir éstas leyes ‘ad hoc’ con una naturaleza excepcional, y por tanto, solo serán compatibles con el principio de igualdad, cuando esta resulte conectada con los hechos, y por ello, el control de constitucionalidad, opera, en un doble plano, en primer lugar para excluir la creación arbitraria de supuestos de hecho, y que por tanto, si no hay una razón y una finalidad con la medida adoptada, sucumbe ésta pues son arbitrarias. En medio de un proceso judicial penal, no agotado, pues quedan pendientes ciudadanos españoles para responder ante la Ley, no se puede conforme al artículo 117 de la Constitución Española, que el poder político sustraiga a éstos del banquillo de los acusados, vaciando la «función de juzgar y ejecutar lo juzgado» a los Tribunales de justicia. Es distinto que una vez terminados los procesos, se puedan acoger o no a un derecho de gracia, también incomprensible, pero constitucional, y por supuesto sometido en cuanto tal a la jurisdicción contenciosos administrativa, que también en su momento, creo recordar en 2004, determinó a través de su Sala 3ª TS, que tiene que existir razones y algún apoyo al menos por la Sala sentenciadora y el Ministerio Fiscal, pues de otro modo, volvemos al principio de interdicción de la arbitrariedad. Esto ha pasado, está pasando. Hay muchos sectores de la denominada administración de justicia, que hablan en voz alta, pero da la impresión de que se dirigen a un desierto. Yo siento lo mismo. El desierto no es de arena, sino de rebaños de corderos. No se dan cuenta lo que nos estamos jugando hoy, una verdadera pugna entre la libertad y el Estado de Derecho que la garantiza. Los populismos pretenden regresar a un pasado policiaco, de botas militares, campos de concentración y guerras imperialistas. Niegan la dignidad y derechos de cada ser humano. Estos denominados progresistas, que son los verdaderos regresistas, quieren volver a ideologías muertas, pretendiendo convertirlas en nuevas religiones con falsos dioses, de carácter científico. El futuro siempre estará en el imperio de la Ley. Esta es un legado de nuestros mayores y con vocación de futuro para los que vienen, que contienen valores éticos. Por encima de cualquier gobernante está la Ley ya se dijo en Grecia en el siglo V a.C.: «Hay que defender nuestras leyes antes que las murallas de la ciudad». * Abogado