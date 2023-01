Escribía el político sudafricano Joubert que los buenos modales son la flor de la humanidad, y quien no es suficientemente cortés tampoco lo es humano. Por eso me resultó curioso este estudio publicado recientemente de la plataforma de enseñanza online Preply sobre las mejores o peores ciudades de España por su educación. Aunque la «mala follá» de los granadinos sea un clásico que la sitúa en el ránking de las ciudades peor educadas, junto a los isleños de Santa Cruz de Tenerife y los alicantinos, pienso que la valoración está más cerca del estereotipo que de la realidad. Al menos con una encuesta tan parcial y sesgada, con una muestra reducida de solo 1.500 personas pertenecientes a 19 áreas metropolitanas españolas. Sin perjuicio de los gallegos y valencianos, que resultan los mejor parados.

No obstante, sí creo que ampliada significativamente la muestra, por territorios, edades, segmentos profesionales, turistas y residentes, etcétera sí podría ser una buena herramienta para medir cómo valoramos la convivencia en nuestro entorno, o al menos, que percepción tienen los demás de ella. A parte que la buena educación, más que predicarse de las ciudades o colectivos, que las generalizaciones siempre son injustas, deberíamos exigirla individualmente a las personas.

Sería útil medir si tiramos papeles al suelo o no, si damos preferencia de paso a personas mayores, si cruzamos la vía por los pasos habilitados, si aguardamos las colas o las saltamos, si recogemos y limpiamos la suciedad de los animales o no, si hablamos a voces en lugares públicos, si respetamos los horarios normales de descanso del vecindario. Y más aún, si damos los buenos días cuando entramos a cualquier sitio, o cedemos nuestro asiento a quien más lo necesita, o dejamos una propina reconociendo la atención de un buen servicio. Es decir, medir los comportamientos en la vía pública, en seguridad víal, en civismo ciudadano, etc. Se podría hasta conceder anualmente la certificación de los barrios o las poblaciones más educadas, como reconocimiento y reclamo turístico. No solamente vale popularizar los pueblos más bonitos o los mejor conservados, o los que más luces navideñas enseñan.

Pongamos en valor la buena educación. Motivemos la creación de entornos amables y trato cordial, ese que controla el primer impulso y que amortigua los embates de la vida. Recuperamos los buenos modales que parecen que están bastante devaluados, como devaluados lo están muchos principios. Dice Amando de Miguel que la base de la urbanidad y la buena educación es moral: no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Hoy gana el más agresivo, el más gritón, el que invade más tu espacio personal, el que gesticula y sobreactúa, el que cruza la vía por dónde le antoja, el que hace la gracieta con sus voces a medianoche. De poco nos sirve todo el conocimiento y tantos avances científicos si somos incapaces de saber comportarnos unos con los otros. Volvamos a dar las gracias y pedir las cosas por favor, a llamar a una puerta que está cerrada, a esperar nuestro turno para hablar o simplemente, coger un taxi, a callar antes que ofender, a saludar a nuestro paso. La cortesía, en palabras del presidente Theodore Rooswelt, es un gesto de dignidad, no de sumisión. Y esto no se improvisa ni la educación se hereda. Se conquista.

** Abogado y mediador