Vivir para adentro

Ya sé que voy unos días tarde para hablar de propósitos para el año nuevo, pero para mí, y sospecho que para todos aquellos que sean padres o estén vinculados de alguna manera a los niños, el calendario arranca con la vuelta al cole. Es solo cuando retomamos la rutina y regresa el silencio a la casa, cuando de verdad volvemos a poner el contador a cero; y a convencernos, una vez más, a nosotros mismos y a quienes nos sufren de que, esta vez sí, vamos a lograr todo lo que nos propongamos. Yo me conformo con un objetivo: vivir más para adentro.

Les explico, este 2022 lo he terminado como todos los anteriores, empachada. De celebraciones, de encuentros, desencuentros y de excesos varios en todos los sentidos... Hasta aquí nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Aunque este año al mirar atrás y repasar las vacaciones me he dado cuenta de que estoy saturada de algo más: de Navidades ajenas.

En las últimas semanas ha sido prácticamente imposible salir a pasear, a comer, a visitar belenes, a un concierto, a la cabalgata de Reyes y hasta al súper, sin ver a la gente tomando testimonio gráfico, móvil en mano, del momento, para colgarlo en tiempo real en las redes sociales. Y es esa tendencia a ‘vivir para afuera’, tan arraigado en una inmensa minoría, la que ha añadido una nueva ‘carga’ a estas fechas tan señaladas, que ya de por sí eran especialmente indigestas.

Vivimos asediados por un bombardeo constante de extenuantes ‘pruebas de vida’, que no tienen otro objetivo que provocar el aplauso, la comparación, la envidia, la reprobación, o todo lo anterior, de una audiencia que, en muchos casos, está repleta de desconocidos. Y no me malinterpreten, que también entiendo y reconozco la parte positiva de estos instrumentos de comunicación y socialización. Los sociólogos y los psicólogos destacan la autoexpresión, que puede llevar asociada la construcción de la identidad y el aumento de la autoestima. Y, por supuesto, también está la parte de comunidad, la posibilidad de acercar a los seres queridos o a los amigos cuando están lejos, o el cerco a la soledad, que quedó más que patente en los tiempo del confinamiento. Hasta un 55% aumentó el uso de este tipo de plataformas en la pandemia de coronavirus.

Pero todo tiene o debería tener un límite, impuesto por el sentido común y una pizca de vergüenza ajena. A estas alturas todos somos conscientes de que estas herramientas no son flor de un día. Que no tiene pinta de que vayan a desaparecer en ningún futuro cercano y que, además, no tiene sentido demonizarlas ni señalarlas con el dedo, porque bien utilizadas son un complemento estupendo a una existencia equilibrada.

El problema empieza cuando el afán de ‘enseñar’ nuestra vida raya el exhibicionismo más soez; o cuando la balanza se inclina demasiado hacia el mundo paralelo y virtual, porque entonces los efectos psicológicos, sobre todo en los más jóvenes, pueden ser fatales. Los expertos hablan de ansiedad y depresión, falta de descanso, problemas de autoimagen, ciberacoso o el temor a perderse algo continuamente, con la adicción aparejada que conlleva.

Por eso, a este 2023 me gustaría pedirle una sociedad que viva un poquito menos de cara a la galería. Y que practiquemos todos un poco más de introspección, una palabra tan ‘viejuna’ y casi olvidada por su desuso, que sería el antídoto perfecto de muchos de los males que nos aquejan como comunidad y como individuos.

Aprender a estar solos con nosotros mismos, sin más compañía que nuestro propio pensamiento o, llámenme loca, leyendo un libro o un periódico de papel, podría ser el mejor mobiliario con el que adornar muchas cabezas, cada vez más vacías de contenido de valor real, por más seguidores y contratos que tengan.

Un amigo fotógrafo me dijo una vez que no hay mejor cámara que el ojo humano. Quizás sea por eso que ni el mejor móvil del mundo puede captar la esencia, los matices o el sentimiento de aquello que nos perdemos, cuando nos empeñamos en ‘capturar’ y ‘compartir’ el momento, en vez de saborearlo.

En todos estos días y meses a estrenar que tenemos por delante lo suyo es disfrutar ‘a pelo’ de todo lo que nos venga, sin filtros ni pantallas de por medio. Interiorizarlo y ‘rumiarlo’ en silencio, para aprender de lo bueno y de lo malo. Vivir para adentro y gustarnos a nosotros mismos, antes de buscar los ‘me gusta’ de los demás.

* Periodista