Reclamación a los Reyes

Con los Reyes Magos ya de vuelta a Oriente, podemos hablar libremente. Como no nos oyen y para el 6 de enero de 2024 queda mucho, nos permitiremos el lujo de criticarles un poco. O mucho, qué narices. Que se han dejado bastantes cosas de traer que habíamos pedido en las cartas. Por lo menos a mí.

Reconozco que me lié escribiendo la carta. Empecé a hacer la lista de deseos y me alargué tanto que tuve que darle la vuelta al folio. Sí, llené de peticiones las dos caras. Pero para eso son magos y capaces de hacer realidad los sueños más difíciles, ¿no?

Pues bien, entre los regalos que decidí ponerles en papel se encontraban un bolso, cremas y un abrigo. Hasta aquí todo correcto y acierto, incluso, en la talla del abrigo y el color del bolso. Eran los primeros objetos de la misiva real, todo lo que venía a continuación no me ha llegado. Desconozco si por falta de lectura, de tiempo o de ganas. Esto último, confieso, me cuesta creerlo porque Melchor, Gaspar y Baltasar no son así.

Pedí paz en el mundo, como la Pedroche en las campanadas, pero yo en pijama, y Rusia continúa bombardeando Ucrania incumpliendo su propio acuerdo de alto el fuego por la Navidad ortodoxa. Reclamé generosidad, y en redes sociales vi que en varias cabalgatas algunos se daban literalmente de leches por cazar caramelos. Demandé salud, y en los pocos días que llevamos de 2023 ya son varias las malas noticias que me han llegado. Solicité tranquilidad, y las urgencias de los hospitales aragoneses siguen colapsadas, las noches zaragozanas peligrosas y los contagios por covid imparables. También les confesé que esperaba menos sobresaltos, y de las primeras noticias de año he leído que España es el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos y he escuchado a médicos y psicólogos explicar que se sobremedica a los pacientes por falta de tiempo y recursos para atender como merecen patologías como el estrés, la ansiedad o la depresión.

Les conté, casi al final de la hoja apurando ya la segunda cara del folio, que me gustaría encontrarme mayor comprensión con los males ajenos, menos juzgar y más empatizar, no tanto criticar como aportar para cambiar las cosas. Pero nada. No he visto ningún detalle que me invite a pensar en que se avecinan cambios importantes.

Quizá me esté precipitando y sí desean hacer realidad mis peticiones pero no les he dado tiempo suficiente. Quizá quieren, pero no pueden. Quizá no dependa de ellos y en realidad sea responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso nos llegó a todos un poco de carbón. Porque es su forma de hacernos ver que la magia solo corresponde a la inocencia. Que el resto es cosa de adultos.

* Periodista