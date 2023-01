La estupidez como regalo

Soy de los que dejan la tele en casa por el ruido de fondo, como antiguamente se ponía la radio mientras se trajinaba en el hogar desde la cocina al dormitorio pasando por el salón, la terraza y el cuarto de baño o, ahora, sentado frente al monitor en el ordenador. Generalmente dejo canales de noticias aunque no son pocas las veces que se queda una cadena en donde la publicidad, especialmente en Navidades, entra a saco. Pero será por el espíritu navideño que, al igual que el soniquete de los niños del colegio de San Ildefonso el 22 de diciembre, los continuos anuncios de perfumes desde mediados de diciembre hasta el día de Reyes no molestan. Incluso se les acaban cogiendo cierto cariño. Si me apuran, el mismo día 6 de enero, cuando todo espot publicitario de aromas desaparece, uno parece quedarse huérfano de fiestas navideñas, casi con cierta congoja por sentirse abandonado de tan enorme ‘cariño’ que apenas horas antes mostraban tan insistentemente esos cuerpazos de los anuncios, que susurran siempre en un inglés pronunciados con la boca floja.

Ya no me rebelo: veo los anuncios a tope de insistencia en Navidad como parte del espíritu de las fechas y hasta, si me apuran, se agradece que esa maquinaria consumista haya vuelto a pleno rendimiento tras una pandemia que dejó deslucidas las dos Navidades pasadas. Al respecto, he buscado si en los anuncios y en los regalos de más éxito de estas fiestas recién terminadas se ha reflejado lo que tanto esperábamos todos: que el confinamiento y las posteriores medidas restrictivas iban a hacernos más humanos y más conscientes del entorno y de los valores auténticos que nos puedan hacer felices. Pero qué va. En líneas generales, estamos tan atocinados como antes. Sí es cierto que hay algunos detalles distintos. Por ejemplo, han desaparecido como presentes aquellos recopilatorios musicales que tanto se compraban para los abuelos y los titos a los que no se sabía que puñetera cosa regalar. Las plataformas de música y el pirateo han hecho que la música desaparezca en los sacos de los Reyes Magos. Y quizá también han aumentado los regalos en los dos extremos del sistema de consumo. Por un lado, los que te venden el mismo producto pero diciendo que es ecológico, sostenible, respetuoso, humano, conciliador, bajo en emisiones de CO2 y ‘chipi guay del Paraguay’ porque en lugar de un envoltorio de plástico este año han utilizado algo parecido al cartón.

En el lado opuesto, y ya lo están analizando los expertos, en estas Navidades se han disparado como regalo productos que no sirven absolutamente para nada y que precisamente ése es su atractivo. El que ha roto la pana ha sido el casco para gallinas. No es broma. Métanse en internet y busquen estos mini protectores de cabezas y encontrarán decenas, cientos, de páginas y de ofertas a todo tipo de precios para comprar, así como sesudos reportajes y análisis de especialistas en psicología y comercio que no entienden cómo algo tan completamente inútil ha tenido tantísimo éxito. Y es que los cascos para gallinas ya hacían furor a lo largo del 2022, pero estas Navidades, sobre todo a través de Aliexpress y Amazon, ha sido la locura.

La estupidez consumista ni conocía límites antes de la pandemia ni parece que los conocerá después.