Que el viaje sea largo

Llegué a Ayamonte en septiembre de 2017. Cuando me bajé del coche, noté un olor a mar que inmediatamente me recordó a la canción ‘Que corra el aire’ del primer disco de Manuel Carrasco: «... el sabor de lo salado...». Aquel pueblo olía a sal, a mar, a un velero llamado libertad, a esperanza.

El día 4 de septiembre de 2017 fui a mi nuevo destino profesional en mi bicicleta azul. Cuando llegué a la puerta, las miradas de Pedro y Miren se cruzaron, y para mí se detuvo el tiempo. Aún faltarían meses para que caminásemos completamente juntos, pero, mientras lo hacíamos en paralelo, sin perdernos de vista, se fueron perfilando las líneas de una bonita historia de amor. Ya estaba escrito: ya estaba escrito que, con el tiempo, Pedro fuese Kepa, y Miren, ‘a mãe’; ya estaba escrito que viniese al mundo en Córdoba nuestra mejor obra, nuestro mayor triunfo: Alfonsito.

Aunque ‘a mãe’ quiso que su pequeño naciese en la ciudad califal, igual que ella, Alfonsito aprendió a gatear y a dar sus primeros pasos en Ayamonte, en este pueblo le salieron los dientes, aquí (que mañana será allí) tuvo su primer cole, su primera seño, sus primeros amigos; en Ayamonte fue feliz jugando en la plaza del pueblo y aprendió a montar en bici; en Ayamonte nació su fe religiosa, con su Mamãe del Señor, y bailó cada tarde al ritmo de las campanas de la iglesia de las Angustias; en Isla Canela pisó la arena del mar, en cuyas aguas mojó sus piececitos con la emoción de quien observa esa inmensidad de la naturaleza por primera vez; cada sábado acompañó a ‘papai’ a comprar pescado al puesto de Isabel en el mercado de Ayamonte; en Ayamonte vivió por primera vez la magia de la Navidad y también la de la Semana Santa; y en Ayamonte, pueblo fronterizo con Portugal, se forjó su precioso bilingüismo, que ya siempre le acompañará.

Pero también estaba escrito que nos convirtiésemos en una familia nómada. ‘Mamãe’ ya lo era desde hacía mucho tiempo. Y la misma o parecida simbiosis que acercó las personalidades de don Quijote y Sancho fue acercando cada vez más los caracteres de Kepa y ‘a mãe’, hasta que los sueños de uno y otro pasaron a ser los sueños de esta familia de tres. Hoy dormimos en este pueblo, Ayamonte, pero mañana continuaremos nuestro camino y este pueblo se convertirá en aquel pueblo en el que fuimos felices. Nada es para siempre, es cierto, pero aquí, allí, fuimos eternos.

Como decía el poeta griego Constantino Cavafis, «Cuando emprendas tu viaje a Ítaca/ pide que el camino sea largo...» No es necesario llegar a Ítaca ni mañana ni la semana que viene. Lo importante es continuar soñando con llegar a nuestra Ítaca particular. Dios quiera que tengamos salud para que Ítaca nos reciba dentro de muchos años, tras haber conocido la felicidad en lugares tan maravillosos como Córdoba o Ayamonte.

Llegué a Ayamonte en septiembre de 2017 y me he marchado en diciembre de 2022. Llegué sola, siendo Bego, y me marcho con mi familia, convertida en ‘a mãe’. ¿Tristeza? Es imposible sentirla, pues me marcho, sí, pero tras haber encontrado mi mayor tesoro. El ancla, símbolo de este pueblo marinero, queda grabada para siempre en el tobillo de ‘a mãe ‘y en el corazón de los tres.

*Lingüista