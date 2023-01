Tan seguras como el cambio climático, aquí están las rebajas, que se confunden y superponen con las devoluciones de los regalos de hace tres días; y es que los Reyes de Oriente, serán magos, pero no tienen mucha idea acerca de los gustos de cada uno de nosotros ni, menos todavía, cálculo para las tallas; claro que lo de las tallas tiene más justificación: acaso se atuvieron a las que teníamos antes de las fiestas, pero si creemos en lo que aseguran las estadísticas, los españoles engordamos en las navidades -un mes más o menos de reuniones y comilonas con sus correspondientes brindis- una media de cuatro kilos que, teniendo en cuenta que algunos no engordan nada, nos lleva a la conclusión de que otros engordan ocho. De manera que nos enfrentamos a la cuesta de enero con varios kilos de más -vamos a dejarlo ahí- menos dinero y el trabajo adicional de ir de tiendas por unas cosas o por otras.

Con los gorros y las bufandas suele haber menos equivocaciones, pero ¿quién se atreve a invertir en tales complementos, si el otoño y lo que llevamos de invierno, han sido de lo más benignos? Esto, hablando de ropa, porque supongo que si los regalos consisten en electrodomésticos -pequeños o grandes- videoconsolas, teléfonos, relojes, máquinas de afeitar o depiladoras de luz pulsada, hay muchas posibilidades de acertar. Dice una amiga mía que no compramos ropa, sino moda y creo que tiene mucha razón, puesto que las influencer que inundan YouTube nos machacan continuamente con las tendencias; y así estamos, con los armarios a punto de reventar, pero buscando por las tiendas tal o cual color, pantalón ancho o estrecho -más largo o más corto- y chaquetas con o sin hombreras, según el capricho de los diseñadores.

Probablemente con estos criterios, salen las listas de las mujeres más elegantes del año y, cuando les hacen la entrevista, siempre dicen que la elegancia es una cosa natural y espontánea y que para ser elegantes no hace falta dinero. Esto lo afirman metidas dentro de un vestidazo de Carolina Herrera, Armani o Dior. En algo si podemos estar de acuerdo y es que el dinero no garantiza el buen gusto. Otra amiga mía, dueña de una tienda, me dijo en una ocasión que era capaz de vender cualquier cosa, poniéndola en el escaparate. Eso sí, comprar comida cara y exquisita ya no es tendencia; ahora apetecen calditos, verduritas y cositas a la plancha. ¡Hay que ver cómo somos!

*Escritora. Académica