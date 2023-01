Psicología de una cisterna

Crecí en una época en la que la institución del matrimonio asignaba al marido ciertas funciones para las que no todos nos sentíamos preparados. Me refiero al desempeño de tareas tales como las de arreglar un enchufe, cambiar la resistencia de un brasero o fijar una estantería en la pared. Ninguna norma prescribía a los varones de mi generación tales obligaciones. No era necesario: las ejecutábamos de un modo tan natural como esos actos casi reflejos que ahora llamamos «micromachismos», y de los que solo nos damos cuenta cuando ya han sido perpetrados. Por hablar de un caso concreto: aunque las habilidades prácticas de mi mujer superan con mucho a las mías, era yo el encargado de lidiar con tuercas y tornillos. Torpe entre los torpes, la bombilla nunca se iluminaba; la resistencia que había enganchado al brasero se retorcía como una escolopendra chamuscada; los estantes caían al suelo, rencorosos. Pero lo que casi acaba con mi estatus de marido ejemplar fueron las cisternas de los inodoros. Todas compartían un mecanismo muy simple: un triunvirato dirigente (la boya, el dispositivo de descarga y el de llenado) unido por un conjunto de palancas, barras y arandelas. En verdad, no parecía ninguna proeza reparar las partes dañadas de aquel pequeño imperio doméstico.

La ciencia nos ha habituado a considerar el universo (y a nosotros dentro de él) como una máquina cuyos engranajes se mueven por el impulso de lo que los filósofos llaman «causas eficientes». Ninguna inteligencia guía ese trajín incesante. Sus elementos se empujan unos a otros como fichas de dominó: A mueve a B, B mueve a C, C a D... En un proceso que, por carecer de propósito, no puede hacer otra cosa que lo que hace, una y otra vez, una y otra vez... La cisterna era -debía ser- un mecanismo de este tipo: un puñado de resortes sin voluntad propia que por ese motivo actuaban siempre del mismo modo. Mi experiencia, sin embargo, me enfrentaba a un artilugio que parecía empeñado en sorprenderme con toda clase de triquiñuelas. Ello me condujo, de un modo supersticioso, a atribuirle una mente, una psicología. Yo sabía, por supuesto, que esa intencionalidad era un reflejo de mi impericia, que los engranajes de la cisterna eran solo engranajes, que el universo es una inmensa cisterna, que ningún triunvirato celestial rige nuestros pasos. Pero algunas noches aquel goteo taladraba mis nervios. Parecía como si en verdad fuera provocado por un geniecillo maligno, no por una cisterna. Y todo con el propósito de malograr ese retrato en el que yo posaba, majestuoso, como un hombre joven y resuelto, casado, provisto de recursos prácticos inagotables. *Escritor