Los libros nos abrigan, nos acogen, nos miran y nos abren sus brazos sin un cómputo de tiempo. Los libros son el tiempo, nos hablan muy despacio de aquellos que hemos sido, nos susurran sin prisa los rostros que seremos vida adentro, nos envuelven en velos de esas narraciones diluidas que una vez pudimos ocupar, o que nos han tenido como espectadores antes de lanzarnos al presente. Estamos en los libros, en nuestro país de libros. Y cada país de libros ha encontrado su reino en una librería. En Córdoba, uno de esos reinos, o el imperio, es la librería Luque. El cuidado en el trato de los libros es una tradición que se esmera y perfila de unas manos a otras, de una mirada a otras, a través de locales con esquinas sonoras, desde sus pasos anteriores hasta el más reciente: su nueva sede en la calle Fray Luis de Granada, al lado del restaurante La Cuchara. Cuando dos de tus pasiones se unen en el mismo trecho de una calle la ciudad te sonríe, justo en ese plano sensorial en que los días alcanzan su culminación: casi desde niño, como en La Cuchara y compro mis libros en la librería Luque, y algunos de mis momentos más emocionantes vinculados a Córdoba se pueden asociar directamente a ambos lugares con misterio adelante, pero también con esa calidez de recuerdos que al final son la vida.

Claro que no he conocido las primeras sedes de la librería Luque, pero me imagino aquella mañana fría de marzo en 1919, cuando la tragedia de la Guerra Civil solamente podían presagiarla unas pocas mentes visionarias o demasiado oscuras, y Rogelio Luque abrió por primera vez la puerta, con aroma de libros, sobre los mostradores en la calle de La Plata. Dos años más tarde, un nuevo local en la calle Diego de León, junto al Instituto Góngora; y, en 1932, con su esposa, Pilar Sarasola, inauguraban la vieja sede de la calle Gondomar, que sí la he conocido. Famosas sus tertulias en los años 60, cuando allí podías hallar libros que no se encontraban, en Córdoba, en ninguna otra parte. Casi como siempre, aunque con una diferencia: que entonces se trataba de una dictadura ideológica, mientras que ahora se impone una dictadura comercial. Sin embargo, si buscas literatura de verdad, las opciones se amplían en La Luque, donde el gusto y el tino se despliegan desde el escaparate. Fui mucho a la sede de la calle Cruz-Conde: todavía, cuando paso por allí, yendo a Ronda de los Tejares, sigo mirando a la izquierda, como si en los nuevos comercios que hoy ocupan los mismos lugares se siguiera ocultando una presencia con murmullo de historias soterradas. Cuando en 2009 se anunció la disolución de la empresa, los propios libreros y Javier Luque, nieto del fundador, levantaron una nueva sociedad y volvieron a abrir las puertas de la librería en la calle Jesús y María, donde hemos pasado muy buenos momentos estos años. Aquello fue admirable: sobre todo entonces, cuando nuestra vida se tambaleaba y parecía que las librerías, y las editoriales, y los periódicos, y los libros, y los escritores, estábamos acabados. Pero estos libreros, estos trabajadores, volvieron a levantar el nombre de una librería que ya era un sello en Córdoba, se apretaron los machos y salieron al ruedo no solo a ganar su propia arena, sino a poder plantar cara honradamente, al proteger y cuidar algo que merece la pena. Ese calor de libros, ese reino de historias que también nos protegen, tanta biografía que es la delicadeza de leer y vivir.

En Córdoba, además de tabernas prodigiosas, con sus propios relatos silenciosos bajo versos de Cántico, hace ya tiempo que además hay muy buenas librerías. Luque sigue en su propia cumbre centenaria que comenzó en marzo de 1919: ahora casi en la esquina con la avenida Cervantes, cerca del palacete que Manuel Rodríguez Sánchez compró a su madre, actualmente La Casa de Manolete Bistró. En pleno centro siempre, pero también en el centro de la profesionalidad: es una librería a la que llegan los libros cuando tienen que llegar, que organiza las presentaciones con cuidado y esmero, y donde se sabe, además, tratar con cariño y respeto a los autores y los presentadores. Todo esto parece lo normal, pero no siempre ocurre. La nueva sede es hermosa, con profundidad de campo y un espacio fantástico, casi una cueva mágica, para todos los libros de bolsillo.

Amo las librerías de mi ciudad que son también la puerta hacia otros mundos y hacia otras librerías, como en el libro excelente de Jorge Carrión. En la nueva librería Luque el tiempo abre sus puertas y nos habla.

*Escritor