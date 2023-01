Mis queridos Reyes Magos, en el día más monárquico de todo el calendario, recibís esta carta que ya no necesita sellos, quizás con algún retraso, pero que igualmente llega a su destinatario final. Mis méritos no han sido excepcionales, me basto con llegar a fin de mes, y cuido a quien tengo cerca sin pisarle el callo a quienes caminan conmigo. No he sido ni el peor de la clase, ni el alumno más aventajado, paso más bien desapercibido y me mantengo en eso que llamamos clase media española. Y, pese a que este año tenéis una cuota ponderada de regalos por aquello de la sobrepoblación mundial, el crecimiento de la inflación y a sabiendas que todavía nuestros políticos no han inventado el «cheque de Reyes», salvo en algunos países árabes que para eso llegáis de Oriente me dice Juan Carlos, me voy a permitir pediros algunas cosas para todos que, siendo magos, seguro lo entenderéis.

Al bueno de Melchor, sobre todo le pido ilusión en éste que podía ser su día internacional. Pero no una cualquiera de esas efímeras, que no sea una estrella fugaz que se apaga conforme se acerca a esa esfera de los problemas que llamamos Tierra. Yo quiero una ilusión que me sirva para levantarme cada mañana el resto del año, con la energía y la vitalidad de afrontar a tope todos los retos y vencer todos los obstáculos que encuentre en el camino. Una ilusión que me sirva para seguir la estrella de mis sueños en cada jornada sin derrotarme. Al sabio de Gaspar, le pido paz a raudales. Nos hemos pasado dos años pidiéndote solo salud con la dichosa pandemia y, fíjate, nos encontramos con guerras a gran escala en Yemen, Libia, Etiopía, Siria, Centro Africa, además de la guerra de Vladimir a Ucrania que tantas desgracias está causando a gentes inocentes. Paz para que el dictado y ruido de las armas se cambie por la voz de la palabra y la fuerza de la razón. Paz también para que se sosiegue este ambiente tan tensionado en el que vivimos en todos lados y por cualquier cosa, y que este año de elecciones vamos a necesitar más que nunca. Y paz interior, de la buena, esa que no permite el desasosiego y nos deja vivir y dormir tranquilos por las noches. Ah, y la salud que no falte tampoco. Al viajero de Baltasar, le pido toneladas de tolerancia en un planeta tan grande. Tolerancia con todos los que no tienen las mismas oportunidades, con todos los que alguna vez se equivocaron o tropezaron en el camino, con quienes vienen de otros mundos buscando lo mismo que nosotros, con quienes tanto se impacientan y todo lo necesitan para ayer, con quienes opinan o sienten o creen de forma distinta a la nuestra. Para que la vida no sea un recelo ni una carrera, sino un encuentro y un descubrimiento continuo. Por favor, mirad bien vuestras alforjas. No os pido oro, incienso ni mirra que en veinte siglos los habréis casi agotado. Ni un dos por uno de mágicos descuentos de temporada. Os prometo que no los voy a cambiar a la primera ocasión y que seré celoso en su cuidado. Espero, Majestades, que no sean regalos muy exclusivos aunque me temo que no son muy demandados. Ojalá las existencias no estén agotadas y aunque esta mañana no los encuentre junto al árbol de Navidad, igualmente os doy las gracias, porque sé que los regalos los habéis llevado a quien más los necesitaba y los míos vienen igualmente de camino. Sabed que el niño que fui sigue siempre ahí, creyendo y esperando. Creyendo y esperando. Vuestro. *Abogado y mediador