Aprende a decir sí

Si estos días ha hecho de paje para los Reyes Magos o, simplemente, necesitaba una agenda para empezar el año, no habrá podido escapar al nuevo relato que todo lo inunda. Esa nueva corriente individualista de la que se ha apropiado la publicidad (incluso la política) y que sitúa a la persona por encima de todo y la convierte en una especie de superhéroe o heroína capaz de cualquier cosa solo con desearla. La corriente incluye mensajes y eslóganes como «sé tu prioridad», «pudiste, puedes y podrás», «pelea por tus sueños», «haz que ocurra», «empieza hoy», «vamos a hacerlo». Frases motivadoras que además van acompañadas de otros tantos artículos científicos con los que se habrá topado en la red en los que se defiende este nuevo estilo de vida. Un estilo en el que hay que aprovechar el presente, vivir el momento, buscar aventuras. Y, lo más importante, aprender a decir que no.

Decir que no al jefe, o a la amiga que quiere quedar. Alejarte de personas tóxicas. Solo tú y tus circunstancias y hacer en cada momento lo que te apetezca. Una corriente que inunda ya todos los aspectos de nuestra vida y que me hace pensar en la clase de personas en que nos estamos convirtiendo. Porque tan peligroso o dañino para la salud mental puede ser una persona que no detecte las situaciones de injusticia o abuso o que no tenga el suficiente autoestima para evitar determinadas situaciones como una que anteponga su bienestar a todo lo demás o carezca de empatía. Porque acaso, ¿no somos todos el malo en la vida de alguien? ¿No seremos la persona tóxica de la que alguien quiere huir?

Nos venden la fórmula de la felicidad a base de eslóganes y estrategias publicitarias de las que es complicado escapar. Este régimen implica que no se puede estar triste y, si lo estás, es porque quieres. Deja tu trabajo aburrido, manda a la porra a tu jefa, a tu amigo, a tu novio. Incluso a tus padres o a tus hijos. Deja plantada a tu compañera de trabajo que otra vez te quiere contar que lo está pasando mal, ya está bien de quitarte la energía. Solo importas tú.

Frente a la teoría individualista yo prefiero la teoría del sur. La de perder el tiempo, siempre que sea por un buen motivo, la lentitud y el cuidado de los otros. La empatía y la comprensión, el estar al otro lado como te gustaría que hicieran contigo. El dejar lo que estás haciendo y acudir a la llamada de alguien que te necesita. El ensuciar tu casa cocinando para veinte. Compartir. Aprender a decir sí: aquí estoy, cuenta conmigo, nos vemos luego.

Porque cuando nos demos cuenta de que, aunque lo pensemos y lo deseemos con todas nuestras fuerzas los finales no siempre son felices, seguramente nos gustará tener alguien al otro lado. Alguien que diga sí.

*Periodista