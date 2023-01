El recuerdo del dragón

Estábamos a punto de finalizar la Fase uno Navideña, la de la Nochebuena, la más propiamente religiosa, cuando va Serrat y se le ocurre retirarse de los escenarios. Así que hemos entrado en plena Fase dos, la de los recuerdos asociados al fin del año, con un plus de añoranza. Difícil sustraerse a las vivencias asociadas a sus canciones y no tener alguna favorita prendida en las páginas del álbum del alma. Y más en las fechas que corren. Ha querido acabar casi como cuando empezó, dejando estelas en el mar, versos de poetas, evocaciones quinceañeras y un catalán que en alas de sus letras se nos ha quedado, amable e irresistible, en la memoria, ese mundo nebuloso en el que navegan como pez en el agua, en estos días de atardeceres tempranos, toda una legión de abuelos transmitiendo a sus nietos narraciones vitales. Y Serrat, próximo ya a los ochenta, ha ejercido en su despedida «por voluntad propia» un poco como abuelo de varias generaciones.

A él le han bastado sus canciones pero en general nuestros ascendientes de edad provecta gustan de enriquecer sus remembranzas con un añadido de imaginación que puede llegar hasta la fantasía. El ser humano siempre aspira a aderezar un poco las cosas que fueron con las que pudieron ser. Y al fin y al cabo todo abuelo aspira a ser el héroe de sus nietos y elaborar un relato que los mantenga con los ojos muy abiertos.

Sus pequeños oyentes aún no lo saben pero esas historias quedarán ya para siempre anidadas en sus corazones. Los ancianos y los niños tienen esa extraña capacidad para entenderse en un particular punto singular del nexus espaciotemporal donde unos miran hacia adelante y otros hacia detrás. Son los misterios de la Fase Tres, la de la Magia. Al final todas ellas se interrelacionan a través del discurso religioso cristiano que compagina su dogma con reminiscencias y tradiciones de otras culturas. Y con todas ellas cada cual forma su personal mundo de experiencias propias y compartidas que oscilan en una escala de valores que va desde lo emotivo a lo Grinch. La Literatura y el Cine se encargan periódicamente de contraponerlos, reponerlos y actualizarlos. Dickens y Capra son casi imbatibles, pero Joe Dante, Tim Burton o Ron Howard han logrado crear escuela y captar seguidores durante los últimos tiempos.

El caso es que en la música del ‘mapping’ que se ha venido proyectando frente al Ayuntamiento, cuyas notas han subido en las últimas tardes del año hasta a las ventanas de mi casa, he creído reconocer la de una canción de Peter, Paul and Mary de la que Serrat hizo una bonita versión en catalán. No sé si la habrá cantado en la noche de su despedida, pero hubiese tenido su aquel porque aporta esa conjunción de magia y paso del tiempo característica de este último tramo de las fiestas de Pascua. Es la historia de Puff, un dragón que vive en el fondo del mar, pero que se aburre mucho en su cueva submarina. Así que sale a la superficie para jugar en la playa con un niño pequeño. Ambos navegan por mundos de piratas, reyes, vientos y mares. Lo malo es que el niño se hace mayor - ya se sabe «els dracs viuen per sempre pero els nens es fans grands»- y se aleja hacia otros juegos y otros mundos. Asi que Puff se queda solo y vuelve con tristeza al fondo del mar. Menos mal que los abuelos saben que los dragones vuelven siempre que alguien quiera jugar con ellos y las canciones de Serrat siempre que alguien las cante. De modo que tranquilidad... También vivirán por siempre. Como los dragones.

En cuanto a la magia del espíritu navideño me ha venido en forma de libro. Una de las ventajas de que convivan Papa Noel y los Reyes, es que se pueden recibir presentes en doble fecha. Y en mi caso suelen ser libros. Este año alguien se lo ha currado regalándome una recopilación de cuentos, artículos y poemas navideños de Gilbert K. Chesterton. Quizá una faceta no muy conocida de quien es famoso por las novelas de su singular detective, el padre Brown, llevado a pantallas grandes y pequeñas y aún presente estos días en los canales televisivos. También por su novela ‘El hombre que fue jueves’ una singular fantasía político-policiaca llevada con fino humor. Merece la pena repescarla.

Pues bien en su prólogo, Jose Julio Cabanillas, escritor y poeta granadino nos da la fórmula para entrar en cualquier mundo de fantasía. Según él bastan tres palabras -»Erase una vez...» - y se abrirá una puerta en algún sitio: el pasillo, la cocina, la barra de un bar... Basta pasarla para que las calabazas se conviertan en carrozas, en el cielo se ilumine una estrella, los árboles caminen, o la luna, muerta de frio, vaya a albergarse en un portal donde... Bueno ustedes ya se imaginan lo que sigue. El caso es interesarse en atravesar el dia de Reyes esas puertas que nos abren una canción de Serrat, el juego de un dragón o una historia navideña ( para Chesterton no había cosas sin interés, sino personas incapaces de interesarse)... Luego ya veremos cómo interiorizar lo que pase.

*Periodista