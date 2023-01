Un fiestón que estaba en las previsiones

Ha sido tiempo de resúmenes del año que se fue. Al respecto, y en lo local, déjenme que me quede con el análisis de los periodistas de Diario CÓRDOBA en el especial de la edición del 31 de diciembre. Y en lo nacional, con ese mini-documental-literario de TVE en el que Luis Tosar encarnó al 2022 tras el último informativo del año. ¡Qué arte en ambos trabajos!

Pero... ¡Ay! Ningún resumen del pasado, por muy cercano que sea, aguanta hoy en día unas pocas horas. Como demostró la noticia de la muerte del expontífice Benedicto XVI, en la mañana del 31 de diciembre, que dejó ya viejos estos balances.

Luego, a partir del día 1 de enero, llegaba la hora de los extensos reportajes sobre lo que nos espera en el 2023, que a tenor de las perspectivas a uno le daba ganas de volverse al año anterior si ello fuera posible. También en este caso la realidad pronto deja viejo cualquier avance. Por ejemplo, con esa noticia de la fiesta ilegal organizada en el trabajador municipio de La Peza, en Granada, en donde dos días antes de Nochevieja y al menos hasta ayer se venía celebrando un ilegal fiestón de ley. Dicen malas lenguas y atronados oídos que hasta a cuatro kilómetros de la cuchipanda los nabos plantados en la huerta saltaban con la vibración del suelo por la potencia de los ‘subwoofer’, esos altavoces de subgraves.

También he oído decir que a la salida había un dispositivo preparado por agentes de la Guardia Civil para pedir el carnet. Supongo que para mandarles después una felicitación por estar vivos tras el monumental despiporre. Pero creo que a tal despliegue deberían sumarse expertos del Instituto Anatómico Forense así como del CSIC y de la NASA tomando muestras de sangre y orina, suponiendo que las probetas de vidrio aguanten la corrosión del Ph y octanaje de los fluidos corporales obtenidos. Porque es obvio que la ciencia necesita datos de la fisiología de los allí encerrados más de 120 horas con música electrónica a tope. Si se han estudiado bacterias y otros microorganismos extremófilos que crecen en ácido, a 100º C y a -120º C bajo el punto de congelación, a altísimas presiones y en el vacío... ¡Qué podría hallar la ciencia en el metabolismo de seres superiores capaces de soportar, vivir, crecer y reproducirse en condiciones de una ‘rave’ de cinco días seguidos! Como mínimo se demostraría que el ser humano puede llegar a colonizar otros planetas sin traje espacial ni tonterías. A pecho descubierto. Eso sí, siempre que suene un buen ‘temazo’.

En todo caso, el descomunal fiestorro muestra que la realidad es más excesiva que los más expertos balances y previsiones del año. Me explico mejor con un ejemplo más cercano. Tras tomas las uvas en Las Tendillas en Nochevieja, un amigo me invitó a la primera ronda del 2023 en uno de los locales de la zona. «Juan,- me dijo-, ¿has visto que sangre fría tengo? ¡Ni me he inmutado cuando el camarero me ha pedido 20 euros por las dos copas!» Mi amigo es todo valor y dignidad. «La primera del 2023... en la frente», aunque los dos sabíamos que el golpe no había sido en su testud, sino a la altura de donde guarda la cartera junto a la entrepierta. Y su posterior reflexión fue impecable: «Ya no se trata de saber si este año llegamos a fin de mes... es que no sé cómo vamos a llegar al día de Reyes». Pues a eso me refiero.