Conflictos actuales

Hemos cerrado 2022 con varios frentes abiertos en cuanto a conflictos armados, violación permanente de los derechos humanos y situaciones de refugio y desplazados. Sobre estos conflictos poco o nada se habla en los informativos, por lo que pasan prácticamente desapercibidos para la opinión publica internacional. Pero existen, están ahí y las personas que se ven afectadas sienten el olvido sobre su situación haciendo crecer su desesperación.

La situación en Afganistán, tras el triunfo de los talibanes en agosto de 2021 que significó la salida de las fuerzas militares occidentales en el país (entre ellas las de España), pudo suponer una disminución de los efectos de la guerra. Pero lejos de encontrarnos un país pacificado, tenemos una violencia instalada por el gobierno talibán que de forma diaria persigue, amenaza, detiene y ejecuta a aquellas personas que le resultan sospechosas de cualquier cosa. No existe una justicia que defienda a los detenidos, lo cual sitúa a la población afgana en una indefensión absoluta. Añadamos el recorte a las libertades de las mujeres, su expulsión de las universidades, la hambruna que se da en el país que pone en peligro la vida de miles de menores, y podemos afirmar que en la actualidad se están dando más muertes diarias que en la época de ocupación extranjera.

En Etiopía se está librando, en la práctica, una guerra civil. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó en 2020 la gran ofensiva sobre la región de Tigray, viviendo desde entonces una guerra cruenta que se cobra decenas de bajas de ambos lados y provoca un gran número de desplazados por el conflicto, que apenas cuenta con ayuda internacional para sobrevivir. Además de ello, las hambrunas persistentes en el país provocan emaciación, la forma más mortífera de desnutrición en menores de cinco años.

Yemen continúa en guerra desde 2015. Los rebeldes hutíes van ganando posiciones, mientras los separatistas del sur, apoyados por Emiratos Árabes Unidos, mantienen al país en una devastadora guerra que parece interminable. Es la población yemení la que sufre drásticamente las consecuencias del conflicto, decenas de miles de desplazados, escasa presencia de organismos internacionales que apoyen la situación de refugio interno y atención, graves problemas de abastecimiento alimenticio y sanitario, menores con problemas graves de malnutrición, etc.

En Myanmar se recrudece el conflicto armado después del golpe militar de febrero de este año y que acabó con la democracia en el país. Desde entonces se han acabado las libertades, cerrado el acceso a internet y se ha acentuado la represión indiscriminada. Fuerzas rebeldes hacen frente al ejército provocando una situación de guerra de media intensidad que sitúa a la población en víctimas colaterales de la misma. Actualmente, un millón de refugiados Rohingya han cruzado la frontera con Bangladesh, viviendo en condiciones lamentables a pesar de la ayuda internacional que reciben.

Por último, quiero citar el conflicto entre Israel y Palestina, que mantiene una ocupación férrea de territorios palestinos, control exhaustivo de la movilidad, represión continuada, bombardeos, incursiones militares, decenas de detenciones diarias. Una guerra de ocupación que mantiene la violencia permanente en Palestina.

No quiero dejar fuera el conflicto Saharaui con los refugiados en Argelia, la grave situación en Haití con una violencia permanente, el asesinato de líderes comunales y ex guerrilleros en Colombia, las maras en Centroamérica, sobre todo en El Salvador, la violencia institucional en Nicaragua, y otros varios conflictos menores que continúan vivos.

De Ucrania no me he olvidado, simplemente que de ese conflicto sí que tenemos información a diario. Del resto, no.

*Experto en Relaciones Internacionales y Cooperación