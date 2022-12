Dar gracias

Termino el año escuchando una voz susurrante en el fondo de todas las palabras. ¿Quién me habla? Miro hacia estos meses sin llovizna, entre las melodías de azares engañosos, y sólo doy las gracias. Vuelvo a ver los rostros que me han acompañado: los leales, otros sorpresivos y algunos transitorios en ese fuego helado que es también la emoción cuando se corta en seco y por lo sano. Nombres que abrigaron tu temblor son apenas las sombras más o menos esquivas en esta cueva viva del presente, mientras que lo profundo gana espacio en los ojos castaños que te siguen mirando dentro de su verdad. Siempre recordaré este 2022 como el final y también el principio de algo. Los años se revelan en su propia dureza cuando no se incardinan con esa levadura del pasado para cocer la luz.

Esa sensación de estar remando dentro de una corriente con las aguas más o menos caudalosas, pero con lodazales muy espesos que te atrapan los pies cuando desciendes para sacar la barca de las algas. Supongo que cada uno tenemos que lidiar con las contradicciones que arrastramos, con nuestros claroscuros, con todo ese desgaste que es vivir y asumir que los cuerpos son mudables, que el deseo se revela donde menos lo esperas y que siempre encontramos una llama prendida al borde del camino. Después de todo esto, con todas las penurias que arrastramos, con todo este cansancio ciudadano ante el espectáculo continuo de la trapacería política, ya sólo nos fiamos del amor. Pero el real, el amplio y verdadero. Y siempre lo buscamos, con honestidad o temor: a pecho descubierto, quienes miran de frente, o tejiendo esas telas invisibles de araña que eludimos a tiempo, aunque ya se atraparon a sí mismas dentro de su espiral. En fin, que viene un año nuevo al que también tendremos que sobrevivir, siendo siempre valientes en cada frente abierto y dando siempre gracias. Después de este último lustro, me siento un privilegiado, como escribió García Márquez, por poder vivir para contarlo. * Escritor