El año que nos viene

El año que se va nos deja un mundo de miedos, incertidumbres, y también de esperanza. Pero sobre todo nos ha dejado plantadas las semillas del porvenir. Cada cual, según su particular visión de las cosas, ya ha hecho sus cábalas para este 2023. Veamos cómo se nos presenta el futuro inmediato desde tres aproximaciones distintas: las predicciones de Nostradamus, las elucubraciones de expertos en economía y política internacional y lo que cabe esperar en el ámbito de la ciencia.

Lo que el visionario francés predijo para 2023 es un año de catástrofes y cambios en el mundo. La primera predicción de Nostradamus es un invierno nuclear que se sumará a los efectos ya visibles del cambio climático, con todas sus consecuencias para la economía y los flujos de población. Quizás relacionada con esta gran catástrofe, vaticina lo que podría ser ya claramente la III Guerra Mundial. En otra de sus cuartetas, Nostradamus parece predecir que el Papa Francisco dejará de estar al frente de la Iglesia católica, y que una persona oscura y peligrosa ocupará su lugar. Algo si cabe más inquietante para el porvenir del mundo es la predicción de conflictos e inestabilidad en los EEUU, y también vaticinó un nuevo orden mundial transitorio, promovido por un hombre y una mujer que trabajarían juntos para mejorar la situación.

‘The Economist’ pone el acento en los grandes desafíos socioeconómicos: las consecuencias de la guerra de Ucrania, los elevados precios de alimentos y combustibles, la lucha contra la inflación, las políticas de transición hacia las energías renovables y la situación de China en relación con la pandemia de covid-19. El año 2023 será un tiempo de juego político y redistribuciones de poder en un mundo cada vez más fragmentado y multipolar. Una conflictiva Rusia que no acaba de encontrar su posición en el mundo, el ascenso imparable de China y sus crecientes demandas de una influencia política acorde con su peso económico, la emergencia de nuevos actores globales como India, y una Europa que busca un camino de unidad para mantenerse como reserva moral del mundo y no terminar como un actor irrelevante. Y lo que es más importante, si cabe, la democracia está en juego, amenazada desde múltiples flancos tanto por conflictos internos como por las amenazas de regímenes autocráticos y nacionalismos expansionistas. En España no lo tendremos tampoco fácil, con un gobierno débil, maniatado por sus socios y con la amenaza de un nuevo proceso secesionista en Cataluña, alentado por la práctica despenalización de la sedición y la legalización de la malversación con fines políticos.

En este convulso escenario, la ciencia ofrece algunos avances que pueden mate-rializarse a lo largo del próximo año. Una nueva generación de vacunas contra múltiples enfermedades se está desarrollando a raíz de las vacunas de RNA contra el covid-19. Empezarán a producirse vacunas contra la malaria, tuberculosis, fibrosis quística, VIH, y diversos tipos de cáncer. El campo de la observación espacial también se verá impulsado con nuevos telescopios que facilitarán un conocimiento profundo y detallado del Sol y el universo más alejado. Varias misiones a la Luna facilitarán el conocimiento detallado de la composición de su superficie, en particular los depósitos de hielo, de gran interés para posibles asentamientos humanos. El éxito de la nave Orion facilitará el desarrollo de Artemis y otros programas que terminarán por llevar de nuevo el hombre a la Luna. En el ámbito de la biología y sus aplicaciones médicas, 2023 podría ser el año del sistema de edición génica Crispr-Cas9. Diversas compañías han recibido autorización para desarrollar varias terapias, una de ellas busca curar la anemia de células falciformes. Es de destacar también el desarrollo y autorización para su comercialización de lecanemab, el primer fármaco contra el alzhéimer.

Pase lo que pase, esperemos que la humanidad sepa encontrar un camino estable por donde seguir conduciendo su destino a lo largo de 2023.

* Profesor de la UCO