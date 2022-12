El año del Nano

Qué habría ocurrido si aquel 6 de abril de 1968, en el Royal Albert Hall, en lugar de Massiel, hubiese actuado un tal Joan Manuel Serrat? Las ucronías de alguna manera también son ecuaciones, y algunos factores son fáciles de despejar. En primer lugar, nos habríamos privado del icónico traje de Courrèges con el que se vistió la cantante madrileña. Y, posiblemente, aún habría sido más encarnizada la confrontación con el «Congratulations» de Cliff Richard, el principal favorito de aquel festival de Eurovisión. A partir de aquí, las especulaciones se complican.

¿Se habría dulcificado la Transición si el tardofranquismo hubiese consentido que el Noi del Poble Sec hubiese cantado el ‘Lalala’ en catalán? Y aquí se abre una tremenda encrucijada. Por un lado, ese guiño previo a la diversidad quizá habría ayudado a forjar un mayor entendimiento en la España democrática, cortocircuitando el idioma como ápice de vindicaciones secesionistas. Pero, por otro, el Serrat ganador de Eurovisión hubiese querido ser publicitado por el Régimen, y hasta Jaime Morey podría haber perdido el favoritismo de Carmen Polo en favor de ese muchacho que también canta muy bien en castellano.

En cualquier caso, estoy convencido de que Serrat habría salido airoso de esa trampa. Ya lo ha conseguido a lo largo de su dilatada trayectoria, cuando su catalanismo y su izquierdismo se ha visto zarandeado por los que se empeñan en trasladar el si quiere más a papá o a mamá a la órbita del patetismo político. Porque el Palau de Sant Jordi, el día previo a la Nochebuena, tuvo que ser un caldero de emociones, igual que el Teatro de la Axerquía aquel 25 de septiembre. Aquella mágica noche asistimos a una ‘masterclass’ de cómo la socarronería puede ser un buen instrumento para combatir la nostalgia, aunque tengas que tragarte una bola cuando todo el público coreaba aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas.

Poco importaba en el Palau la cuota del 25%. Allí se saboreó la armonía del bilingüismo y hasta interpretó ‘Cantares’ con la audiencia entregada. Porque si este Estado aconfesional se permitiese por un día carta blanca al budismo, Antonio Machado, con permiso de Miguel Hernández, se habría reencarnado en este artista que miraría con desdén tanta adulación de hombre bueno. Pero eso es lo que hay, el sacrificio de ser hombre puente, pertenecer a ese grupo de carísimas personalidades que sirven para aunar, y no destruir, el entendimiento.

Con Serrat apreciamos que la coherencia también es dolorosa. No es lo suyo la mixtificación de las retiradas, colegas que han entrado en bucle del anunciado y perenne adiós. Para el padre -él diría que putativo- de Lucía y Penélope, la inmortalidad ha de ser una pamema. Pero nuestro santificado socarrón no puede negarnos esa cursilada de apegarnos a la banda sonora de nuestra vida, la que entronca con los anuncios del Colacao embutido en los seriales radiofónicos y el olor del vapor de la plancha, y nos lleva a este vagón de canosos y embuchados que mitifica los ochenta, aunque reniegue anclarse en el pasado.

Serrat ha elegido la valentía de la lucidez, la de un Papa laico que abdica para mecerse en la placidez de la memoria. La suya no es la barca de los vikingos, pues un temporal del Mediterráneo destruirá sus alas blancas. Se ha quedado en nuestra orilla, velando por el primer amor escondido entre las cañas. No somos budistas y no tenemos animalario para nuestro calendario. No hay problema. Este ha sido el año de Joan Manuel Serrat.

** Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor