Hace un par de meses, mi amigo Jacob Lorenzo me planteó un gran reto: quería que escribiese un poema navideño para sus alumnos y lo recogiera en un vídeo. Mi pensamiento inmediato fue: «Yo no sé hacer eso» (con una seguridad aplastante). No me gusta la Navidad y todo lo que conlleva, aunque guarde un puñado de recuerdos bonitos de cuando era pequeña y la vida todavía no iba en serio. Ser adulto en navidad es asumir un compromiso tras otro, independiente de tu voluntad y estado: ir de una casa a otra, sonreír, comer sin ganas... Fingir alegría (todo eso que Love of lesbian canta en ‘Villancico para mi cuñado Fernando’) y honrar a la familia como ese «santificarás las fiestas».

Además, si tienes una discapacidad invisible como la mía, el dolor, tienes que escuchar comentarios del corte de «Ay, qué bien te veo. Estás mejor, ¿verdad?» Juzgan tu cuerpo y después lo de adentro por tu aspecto exterior y, claro, yendo maquillada y no en pijama como la mayoría de los días... Pareces persona al menos. ¿Y todo este esfuerzo para qué? ¿Para hacer lo que los demás esperan de ti? ¿Merece la pena que una misma acalle su dolor para no molestar o incomodar a otros? ¿Y si no tienes el supuesto espíritu navideño, no te gustan los encuentros familiares (porque tu familia más inmediata es un desastre) y estás en contra de este consumismo salvaje? ¿Y si lo que quieres es mandar a la mierda todo eso y quedarte en tu sofá viendo una película o tumbarte en la cama porque tienes el dolor por las nubes? ¿Cómo explicar todo eso en un poema infantil (lo siento, solo sé escribir poemas honestos)? Entonces pensé qué le habría gustado leer la Ana de hace bastantes años para transmitirle paz, calma, esperanza. Y así surgió el único poema navideño que he escrito. Hoy os lo regalo: Entre gritos, una niña / trata de alcanzar / la estrella que corona el árbol. / Es pequeña y brillante, / como ella. / A veces, se pone de puntillas / y estira su cuerpecito / pero no, no llega. / Mamá y papá discuten, / discuten mucho en navidad / aunque a mamá le guste / poner villancicos de fondo. / ¿De qué sirve / que ella alce la voz / y cante / o que el día de Reyes / los zapatos estén / llenos de caramelos / si no se siente segura? / Si no hay nadie / que se agache y le diga: / Tranquila, / cuando seas mayor / tendrás tu propio árbol, / la Navidad será entonces / más brillante / que la estrella / de ahí arriba, / porque eres tú, pequeña, / tú eres las luces / que iluminan / toda la ciudad. ** Escritora