Para mí es muy grato el libro que me espera en la mesilla de noche. No me roba tiempo, como a tantas personas, la televisión; el enemigo de la lectura. Pero este año tengo la esperanza de que, en Navidad, muchos niños españoles reciban como regalo principal un libro. Lo supongo porque se está imponiendo en muchas ciudades españolas «El salón del libro infantil y juvenil». En Córdoba, organizado por el Ayuntamiento, se clausuró el día 20. Son muchas las ideas de libros cuyo ‘leitmotiv’ es animar a los niños y jóvenes a que lean. Las portadas de los cuentos se complementan con figuraciones. En el Salón de Madrid que se inauguró el 15 de diciembre y se clausura el 14 de enero, es posible encontrar a un personaje muy conocido, ‘Pipi Calzaslargas’, con ‘Robotland, la tierra de los robots’ y a ‘La pequeña brujita’, más encantadora que violenta. ‘La lectura’, suplemento semanal del periódico El Mundo, ha dedicado gran parte de su último número al tema de la lectura infantil y juvenil. Me he fijado en Luis Piedrahita (no es pariente mío) mago y humorista. Dice: «A los niños les flipa la música de Chaikovski. Los padres creen erróneamente que quieren soldados de plomo. Se quedan hipnotizados con ‘Cascanueces’, del citado compositor» actualmente en el Teatro Real de Madrid. Qué diferencia con los ‘Cristobitas’ de mi época y sus historias violentas tras un pequeño escenario. Su argumento impresionaba por los cachiporrazos que se daban. Qué contraste con las ideas actuales, tan atractivas en esos salones aludidos, donde las portadas de los cuentos se complementan con dibujos excelentes.

** Periodista