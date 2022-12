Si usted es hoy afortunado con la lotería de navidad, enhorabuena; saldrá en el informativo de la televisión pública muy emocionado, tras una amplia información del Gobierno de España, el Parlamento en guerra y las bondades del Gobierno andaluz. Si no le tocó un euro, ánimo, forma parte de esa inmensa mayoría silenciosa que no sale en el informativo, pero que está bien servida de una pretendida y enconada imagen de España. ¿Por qué será? Se preguntaba la ilusa de la Bombi; pues es lo que toca, confundir con el bombo y creer que la salvación de nuestro amado está ahí, en cambiar la suerte.

Es repelente como se retuerce la realidad. Habrán asistido a cómo en alguna ocasión un inocente es culpado de algo que no hizo. Eso duele. Estando en el servicio militar, un despechado e ignorante sargento me quiso sancionar por algo que no hice. Me fui al capitán y con tono grave le expuse lo arbitrario de aquel castigo por erróneo, injusto y atropello de la verdad. El capitán me levantó la sanción por lo contundente de los argumentos. El sargento ya no me podía ver. Tengamos cuidado con descalificaciones, acusaciones y malmeter contra marcos generales, la Democracia, gobiernos legítimos y el honor de personas, que suponemos muy comprometidas con la convivencia y la unidad de España.

Es tiempo de Navidad. Saquemos lo mejor de nuestro corazón, aceptar al otro, la diversidad de ideas. El respeto al prójimo y a las instituciones democráticas. Reconozcamos la pluralidad y la capacidad para tender puentes entre ciudadanos de un mismo pueblo, una misma comunidad y una patria común. Y por favor, debemos construir propuestas sostenidas sobre la verdad y no la demagogia. Acuérdate del niño que un día pedía a los Reyes Magos una lista interminable de regalos. Los padres con espíritu conciliador le decían, recuerda que hay otros niños, deja para los demás. Se trata de justicia social.

Yo quiero el desdoblamiento de la A-431, la pasarela sobre esa misma carretera, la apertura completa del hospital de Palma del Río, la puesta en marcha del cercanías entre Córdoba y Sevilla... Y gente responsable, con ética y estética, en la vida política.

** Historiador y periodista