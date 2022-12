No podemos ignorar que hoy es el día de la Lotería Nacional, ese día del año en el que --por muy alejado que estés de este tipo de compras-- es difícil que no participes, que no hayas comprado pensando en alguien con quien te encantaría compartir un premio o que no hayan pensando en ti como receptora. Quizás esto último es un importante premio de consolación cuando comprobamos que, en la mayoría de los casos, no nos ha tocado ni devolverlo. Por suerte, nadie puede quitarnos lo que hemos soñado mientras llegaba este día.

Hoy nos importan un poco menos la clase política, las votaciones del Tribunal Constitucional, el jaleo de partidos, lo pronto que se ponen de acuerdo para mejorar sus sueldos y lo que les cuesta a la mayoría --en ocasiones-- cumplir con sus obligaciones profesionales, para las que les elegimos y pagamos, entre todos. Nosotros, hemos disfrutado con nuestros sueños gracias a nuestro boleto de lotería. Con respecto a los sueños que todos tenemos, parece que la Comunidad de Madrid ha decidido, mediante un video (algo alucinante) con la campaña #Yo dejo propina, fomentar este acto, el dejar propina en los bares. Aunque podríamos pensar que favorecer la sensibilidad hacia los colectivos profesionales que se dedican al sector servicios, motor de nuestra economía española, es más que justo, parece que el modo de abordar el mensaje es un error. Sí a las propinas, claro, por supuesto, quien pueda o quien así lo considere, siempre, pero no se puede --institucionalmente-- asumir que las personas que trabajan en este sector dependen de ellas hasta el punto que describe el anuncio. Es humillante. Las clases extras de nuestros hijos, sus estudios, los ‘extras’ que aparecen en la gestión económica de cualquier casa, los pequeños sueños, deben estar garantizados por una serie de leyes laborales que se cumplan asegurando unos sueldos dignos, seguridad, unos horarios coherentes, convenios colectivos y jornadas que no sean una explotación inhumana. Eso es por lo que las administraciones deben velar y no preocuparse de la acción ciudadana que está, casi siempre, a la altura. Lo contrario te produce que te quedes con la cara de un Picasso, como si fueras su hija Maya, quien acaba de fallecer, cuando fue representada por su padre en estilo cubista. A cuadros. * Artista y profesora de la Universidad de Sevilla