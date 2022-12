Nuestra realidad, la que cada uno vive individualmente tiene dos componentes, a saber: un valor objetivo, esto es, lo que realmente sucede de una manera pragmática, por ejemplo, que nuestro equipo de fútbol pierda un partido; y por otro, un valor subjetivo, o sea, lo que para nosotros representa esa pérdida. No pretendo dar una clase de psicología, pero no me podrá negar querido, lector/a, que si nos paramos a pensar y miramos un poco a nuestro alrededor las circunstancias objetivas de muchos de los que nos rodean, el valor objetivo de nuestras circunstancias pierde la escala que le habíamos otorgado en demasiados casos. Nada como las fiestas navideñas, por lo que tienen de proponernos equilibrar los valores objetivos y subjetivos de nosotros mismos con respecto a los congéneres que nos rodean, y como colofón o epílogo todos en su conjunto, para reajustar algo que todos necesitamos que esté, permítame el termino castizo, niquelado: nuestra sensación de felicidad o lo que es lo mismo en este mundo, nuestro agradecimiento con la vida por lo que tenemos y lo que compartimos. Tal vez, un sentimiento lleve al otro, pues los dos se dan la mano, y es por ello que debemos de mirar hacia fuera, hacía los demás. Pero no solo como un mero ejercicio psicológico saludable, sino para detectar las necesidades objetivas de aquellos que comparados con muchos no tienen lo suficiente y/o necesario. Una de las maneras de acercarse al prójimo, por ende, en Navidad es mediante los «regalos solidarios» con los que distintas ONG nos invitan a hacer un donativo en nombre de otra persona por valor de una serie de objetos de uso doméstico que a la mayoría nos sobran y a otros les faltan, como ropa, alimentos, juguetes infantiles, etcétera. Hay muchas ONG comprometidas en cubrir esas necesidades objetivas. Es cuestión de colaborar con las necesidades ajenas, y de paso relativizar alguna que otra de las nuestras.

*Mediador y coach