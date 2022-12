Zapatero, a tus zapatos: política vs. lengua

No soy de esas personas a las que les gusta pertenecer a algún tipo de agrupación; de hecho, tiendo al individualismo quizás más de la cuenta. Cuando nadaba, sin proponérmelo obtenía mejores resultados en mis pruebas individuales que en las de relevos. Actualmente soy de esas docentes que van por los pasillos corriendo de un aula para otra con la cabeza llena de sueños (Sí, queridos alumnos, los mayores continuamos soñando), repasando también la lista de tareas que me gustaría completar ese día. No participo de los corrillos de pasillo, no formo parte de los grupos de profesores que se crean en las cafeterías de los institutos durante los recreos, y, en definitiva, no siento que represente ni me gusta que piensen que soy representada por ningún grupo, gremio o causa.

Pongamos por caso el movimiento «matriarcal», que quiere acabar con el «patriarcado». Dejando claro que estoy hastiada de verme perjudicada, todavía en la actualidad, por ser mujer (es obvio, por ejemplo, que algunos alumnos no tratan igual a las profesoras que a sus homólogos hombres), paso olímpicamente de palabras como «patriarcado», «matriarcado» o «tribu», y de expresiones como «solo sí es sí», «yo sí te creo, hermana» o «ciudadanas y ciudadanos». Las palabras son solo palabras y no creo que tengan la capacidad de marginar, si no se utilizan malintencionadamente. La vida es mucho más que palabras, aunque creo que la lengua, en general, y la gramática, en particular, sí deben ser respetadas, pues el código lingüístico de una comunidad idiomática representa una historia y una cultura que solo podrán legarse precisamente a través del respeto. En mayo de 2018, yo misma enviaba una carta al director de la redacción de este medio de comunicación, que titulé «Ahora sí enmudeció la lira». Haciendo un símil con la Rima IV de Bécquer, me dirigía al bardo sevillano en el más allá y le decía que «mientras hubiese un solo hombre que maltratase o que no respetase a una mujer, no volvería a existir la poesía». Por otro lado, cuando tuve a mi hijo y algunas personas me preguntaban si pensaba pedir una excedencia en mi trabajo, yo respondía de forma desairada: «¿Dejó de cantar Rocío Dúrcal cuando fue madre? ¡Ah, no! Fue su marido, Junior, el que renunció a su carrera profesional para encargarse del cuidado de los pequeños la mayoría del tiempo y, dicho sea de paso, para ver triunfar a su mujer (cuya carrera dirigió él mismo, con bastante éxito, por cierto)». Creo que estos dos ejemplos pueden avalar que estoy a favor de defender la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y que las féminas no debemos permitir que nos pisoteen con comentarios escupidos por cabezas huecas ni actos perpetrados por cavernícolas que, por desgracia, continúan existiendo en este planeta. Sin embargo, considero que no se deben mezclar ciencias o ramas del saber, y mucho menos con el objetivo de realizar propaganda política, o, peor aún, adoctrinar a las nuevas generaciones: porque el adoctrinamiento que hacen algunos políticos (créanme) se extiende por las aulas en la era de las redes sociales más rápido que la pólvora. Es de justicia defender a la mujer y continuar luchando por nuestros derechos, pero no soy partidaria de que los políticos induzcan a modificaciones artificiales de las lenguas, a cuyo estudio consagramos nuestra vida los lingüistas. El género masculino es considerado «inclusivo» en la gramática del español desde hace siglos; la lengua española tiene los morfemas que tiene, resultado de una evolución milenaria desde el latín, que poseía tres géneros, uno de los cuales (el neutro) ya eliminó de forma natural la evolución de esta lengua en Hispania; y las palabras, insisto, son solo palabras y tienen las connotaciones que en ocasiones se les quiere dar de forma más o menos intencionada. ¿Por qué se quejan las mujeres abanderadas por la ministra de Cultura de que la palabra «coñazo» tiene connotaciones negativas y después ellas mismas protagonizan un documental titulado «¿Qué coño está pasando?». Porque las palabras son solo eso: palabras. Y los argumentos sin base científica caen por su propio peso.