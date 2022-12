Robar y correr

Robar y salir corriendo puede hacerte ganar cualquier partido. Quitas el balón a tu rival y haces un contrataque que deja a la defensa con el paso cambiado. Ahora hablamos de fútbol, y ojalá también, sólo, de estupor: pero la acusación de Pablo Iglesias al periodista de RTVE Juan Carlos Rivero tiene otras aristas. En un partido de Marruecos, dice el comentarista que los jugadores marroquíes roban y salen corriendo. Lo escucho en directo y lo entiendo. Pero tiene que salir el eterno justiciero Pablo Iglesias a exigir el cese del periodista por haber manejado esa expresión. Eso hace que Rivero, en la siguiente retransmisión, diga lo siguiente: «Roban y salen corriendo... Que es un término estrictamente futbolístico. Quien lo quiera sacar de quicio, que se mire el cerebro». Vete tú a saber lo que puedes encontrar ahí dentro, qué tipo de complejidad tumultuosa que lleva a ver directamente racismo en una expresión que lleva usándose en el deporte desde el balón echó a rodar, es decir: desde que se podía robar y salir corriendo. «Si hubiera decencia en RTVE el señor que ha dicho «los marroquíes roban y salen corriendo es un término futbolístico quien lo saque de quicio tiene un problema» no debería volver a trabajar en la televisión pública», fue la reacción de Iglesias. Nos hemos acostumbrado tanto al desvarío de esta pareja, con la mujer empeñada en que la ley que está rebajando las penas de los violadores y los agresores es buena para las mujeres, y él viendo racismo en la chorrada de decir que un jugador marroquí roba el balón y corre, que casi no advertimos la degradación del paisaje público. El afán de protagonismo desmedido lo padece este hombre, pero también nos hace padecerlo a él. Quien apunta hacia el racismo real, remarcando la asociación entre ser marroquí, robar y salir corriendo, entendiéndola en -sentido literal- es sólo Pablo Iglesias. Qué hermoso es tener la mirada y los oídos limpios, y no querer montarla a cualquier precio.

* Escritor