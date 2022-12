La ministra monomarental

Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, se apuntó esta semana el tanto de ver aprobado en Consejo de Ministros su anteproyecto de ley de Familias. En líneas generales, creo que debemos alegrarnos por una ley que responde a la necesidad de mejorar la ayuda a la familia en todas sus múltiples formas que se dan hoy en día y que ya se reconocen legalmente.

Un repaso de la ley de Familias permite apreciar que la iniciativa ofrece instrumentos y medidas que tendrá unos efectos positivos sobre el bienestar y la estabilidad de las familias y nos animarán a traer al mundo y cuidar de sus hijos, en lugar de con-formarnos con una mascota. El instinto maternal y paternal, la necesidad de ofrecer cui-dado, y también de intercambiar amor con otros seres humanos, se satisface mejor con seres humanos de verdad, y no humanizando animales domesticados y en cierto modo esclavizados para ser empleados como mascotas.

No deja de ser curioso que un partido como Podemos haya reconocido la necesidad y conveniencia de mejorar el apoyo a la familia, concepto y realidad ésta que desde la izquierda más radical siempre se ha considerado como algo reaccionario y retrógrado. Ignoro cuál ha sido el mecanismo psicológico que ha permitido este ejercicio de política real, por encima de la ideología. Lo que sí se nota un poco en la redacción del texto de la ley es que ha habido cierta elaboración para acomodar la realidad observable con la realidad imaginada y soñada de la ministra y el grupo al que representa en el Gobierno. El encaje ideológico se nota en esta ley igual que en las demás leyes en las que ha participado Podemos y los demás socios del PSOE, o más específicamente de Pedro Sánchez, para mantener la estabilidad de su gobierno. Se puede comprobar también en la futura Ley de Universidades o como finalmente se termine llamando.

En línea con esa visión deconstructiva, o a veces directamente destructiva de la realidad que tiene Podemos, o que también tienen los nacionalistas en su relación con el concepto de España, lo que Belarra ha hecho para tragarse el sapo de algo tan carca como la familia ha sido descomponerla en hasta 16 tipos de familias diferentes. Es cierto que algunas definiciones pueden ayudar a extender esa política de apoyo a las múltiples realidades de la familia actual, pero en algunos casos el deseo obvio de dejar su huella ideológica, su perspectiva de género, y cierto rencor, quedan al descubierto. Es el caso de la familia «monomarental». El caso aquí es similar al de la ex ministra de Igualdad Bibiana Aido, con su igualitario «miembros y miembras». Hay quien intenta salvar la cara a la ministra Belarra tras esta ocurrencia idiomática, refiriéndose a la palabra «monomarental» como un simple neologismo. Pero un neologismo no se construye así. En el neologismo se procura cierta coherencia semántica. Por ejemplo, la palabra ratón es un neologismo, tanto en inglés como en español, para referirse a una realidad nueva en su momento en que se desarrollaron los primeros ordenadores. Cualquiera que maneje un ratón entiende que no habría sido correcto nombrar araña al objeto pensado para mover el cursor. La ministra Belarra se ha dejado llevar por el deseo de reconocer la realidad de una familia formada por una madre y sus hijos, y en lugar de llamarla monoparental, se ha inventado lo de monomarental. Pero la palabra parental no hace referencia al varón. Parental se refiere a progenitor, y la raíz latina es la misma que la del verbo parir; o sea que monoparental es ya por sí algo más relacionado con la madre que con el padre.

Es cierto que lo importante al final serán los efectos positivos que tendrá la ley sobre el bienestar de la familia, su estabilidad y la estabilidad social. Pero creo que, a un ministro o ministra se le presupone algo más de rigor y seriedad. Este es otro ejemplo de que una aproximación ideologizada, casi religiosa, a la política real, no hace sino introducir debates y conflictos innecesario.

* Profesor de la UCO