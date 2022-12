Selección, el bus y otros servicios públicos

De todos los servicios públicos, el que más le afecta emocionalmente al contribuyente y que, sin embargo, es el único que puede ser disculpado si no cumple con las expectativas es... la Selección española de fútbol. Quizá sea porque la sanidad, la educación y el transporte público, por ejemplo, no se tienen que medir cada poco tiempo con sus homólogos de otros países, que a fin de cuentas es para lo que se le paga a la Selección. En todo caso, y salvo en el deporte, todos los demás servicios públicos deberían cubrir a diario lo que se espera de ellos: dar toda la calidad posible de acuerdo a lo que gastamos de nuestros impuestos, que lamentablemente es poco.

Pero les voy a contar una historieta. Cuando el otro día subí al autobús, lo primero que me encontré fue al conductor abroncando continuamente a todo el que subía y pagaba un viaje ordinario por derrochar el dinero en estos tiempos, en lugar de usar el bonobús, mientras que a los que utilizaban este título de transporte les decía que el mérito de que pagase tan poco, incluida la última rebaja estatal, era suyo y solo suyo, del conductor, casi obligando a que se le dé las gracias por ello. Pero, tras un cuarto de hora de no moverse de la parada, chateando por el móvil, sin dar explicaciones y con unos usuarios que no se atrevían a decir ni pío, al arrancar le cerró el paso un vehículo de la línea 6. ¡No vean el frenazo y la que se montó! ¡Lo que salió por su boca contra el conductor del otro autobús! Tras dejar el volante y abrir las puertas, se levantó indignado y se dirigió a los usuarios pidiéndoles que bajasen y fueran a reprochar al otro conductor su maniobra, y que le montasen un pollo aunque así tuvieran que enfrentarse con los propios viajeros que iban en el vehículo ‘agresor’. Me sorprendió la cara de resignación de los usuarios, tanto como el que algunos le hicieran caso y se formara en la calzada un guirigay entre viajeros de uno y otro vehículo. Y así, mientras Ronda de los Tejares se colapsaba, el conductor de mi bus volvía tranquilamente a sentarse frente al volante y a chatear con su móvil, ajeno al follón. «¡Lo de ese autobús es lo que tendría que publicar la prensa, que son unos vendidos!», dijo, para rematar la faena con toda chulería. ¿Se lo imaginan?

Pero nada de este incidente salió en la prensa porque, como les dije al principio... no ocurrió. Ya les advertí que era una historieta, una ‘fábula’. Ningún servidor público es tan cafre ni dura en el puesto si no cumple con su trabajo, con la dignidad y a la educación; y poquísimos hacen tan mal su labor, transfieren sus errores y problemas (propios o de otros) al mismo ciudadano al que debe servir, insultan a diestro y siniestro, retrasan la actividad de la gente, colapsan otros servicios de todos, no solucionan los problemas, animan a los ciudadanos a enfrentarse entre sí y al final culpan a la prensa de todo.

Bueno... Salvo la selección, a la que como ya he dicho se le puede disculpar. Y las instituciones que deben hacer las leyes: parlamentos, cámaras autonómicas, algunos plenos municipales. Últimamente en ellas, que también son un servicio público, lo que ocurre en la ‘fábula del autobusero’ va siendo tristemente frecuente. Y no hay excusa para ello, porque se trata de algo tan importantísimo como es hacer bien las normas de todos con el dinero de todos. No es un juego. Que para eso, bien o mal, ya está la Selección.