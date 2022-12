Vivir en la poesía

Me asomo a la poesía entre la niebla de tanto griterío zascandil. Me quedo en la penumbra sutil de las palabras nuevas que pueden conducirme hacia un espacio: soy ese territorio, su sonido y su voz. Soy la música alzada sobre estos pavimentos mojados de llovizna. Soy su respiración, soy el nervio y el golpe de una expresión verbal que puede contenerme, que me eleva en el eco de un instante que de pronto persiste en la visión, que me hace bucear dentro del pecho hasta encontrarme un resto lejano de mí mismo. No todo es olvido, y hay recuerdos que valen su peso condensado de oro líquido. Esas coordenadas de regreso, esa luz del faro en plena noche para alejarnos de un rumor de naufragio debajo de la piel. Me adentro en la poesía, vuelvo a sostenerme en la poesía: es un lugar real, mucho más vivo que todo el prosaísmo del último improperio en la tensión del día. No hay mayor sedición, no hay mayor malversación de cuentas que una dejación, consciente y calculada, de todas las funciones del lenguaje. No hay mayor partición del territorio íntimo del ser que una abolición de la escritura como escenario de renovación, como revolución de un pensamiento que puede volverse carne en el poema. Y de esto no se escribe, todo esto no se cuenta, cuando resulta que es una vivencia que también está ahí.

Ese temblor de cuerpo prendido de los labios después de una explosión de muerte lenta, esa muerte pequeña del placer: es la poesía. O ese paso del tiempo sostenido que nos deja mirar en su contorno, bebernos su silencio mientras pisamos hojas amarillas al cruzar el parque de Colón: también es la poesía. Esa rebelión frente a la realidad, la íntima aspiración a tocar otros ámbitos del ser. Juan Ramón Jiménez, la pasión y el lenguaje. La pasión, ¿qué es? ¿Únicamente sábanas alzadas con su lumbre en destellos de sudor? ¿La luz de una cadera blanquecina, ese pecho moreno que ha ido creciendo en su sabiduría mientras sus ojos pardos vuelven a mirar en ti? Todo eso es la poesía, y también el dolor: la pérdida y el duelo, la esperanza a lo lejos de un devenir amable que pueda permitirnos descansar. Si hay una expresión de lenguaje y de vida que es a la vez calma y resistencia, que es arrojo violento de palabras y también la mesura de un abrazo cálido y redondo, es la poesía. Yo casi se lo debo todo: el descanso después de la fruición de una vida tras otra. Regreso a la poesía de Pere Gimferrer como a una patria propia que nos recibe con generosidad. Su patria de lenguaje y corazón, su música de jazz entre las sombras y el cine que deslumbra entre las citas del último atardecer. Leo ‘Tristissima noctis’ imago y deseo de nuevo pasear por el reino de Malienus, descifrar el mensaje del Tetrarca, avistar en la noche de los tiempos ese mar ardiendo en una copa de cristal de Murano. Leo cada libro de Pere Gimferrer, en cualquiera de sus etapas -últimamente, todo en Vandalia, como ‘Per riguardo’, ‘Las llamas’ y ‘No en mis días’- y descubro mi casa del lenguaje. La poesía no hay que entenderla, sino penetrarla, y dejarse mojar. Desconfiad de quienes nos ofrecen un prospecto de simplicidad: la poesía es el espejo de la complejidad de vivir. La poesía se lee como un idioma extraño que también nos puede seducir con su música. Ya nos hablará, ya nos irá diciendo su carga subterránea de emociones. Este libro toca la juventud de nuevo en los rostros azules por las ventanillas, que no son y ya son, en la luz rápida, los rápidos del agua desprendida en la cabellera de las algas verdes: puro Gimferrer, que es un planeta mucho más allá del sistema novísimo. Este libro breve, que es hermético y tiene sus estampas de biografía serena -esa fotografía con María Victoria Atencia en el Paseo Marítimo-, es un derrumbadero del crepúsculo que corona una edad. El ángel de los párpados azules repliega el cielo en plena oscuridad: no digo que no haya más tradiciones poéticas valiosas, sino que este vendaval con lluvia de lenguaje y su sentido interno, en espiral, dentro de su tornado de eterno amor en vilo, me hace recordar que también somos la luz de una tarde de relámpagos, y vibrar y encenderme. Viene además ‘Tristissima noctis imago’ con un epílogo espectacular de José Luis Rey, titulado ‘Arde el ser’: sí, arde el ser de la poesía de Gimferrer, arde la noche dentro de esas cántaras de fuego. El viento muscular de Gimferrer nos hace comprender que a la poesía solo hay que vivirla, como esa melodía de la tormenta azul, sobre el patio vacío, en el que escribe Ovidio al sentir la belleza.