Temo hacerme viejo, como Leguina. Como Joaquín Leguina.

Ya está, ya lo he dicho.

Debería ser el final de este texto, pero sólo es el inicio.

Porque yo no temo llegar a ser viejo.

Si llego será porque estoy vivo, porque he vivido y porque me abrigan mis vivencias y mis recuerdos.

A lo que yo tengo pánico es a no ser yo. A hacerme trampas a mí mismo.

Tengo miedo a entrar en esa deriva en la que han caído gente que admiraba como Joaquín Leguina, Javier Lambán o Felipe González.

Personas que han sido abducidas por el desagüe del lavabo, con una mueca de la referencia que fueron y dejaron de ser.

Tengo dos estupendos retoños de menos de 30 años, que no comprenden porqué su padre se indigna cuando escucha a hablar a Felipe González. Porqué su padre habla de jarrones chinos y de que lo mejor para todos es que alguien, le dé un codazo, sin querer y sin acritud.

Tengo miedo de que la estulticia me haga decir cosas que harían sonrojar al más pintado. Miedo de no ser coherente permanentemente y hasta el final de mis días.

Por fortuna, mi científica mente me aporta ejemplos de que la decrepitud moral no siempre va asociada con la vejez.

Mis neuronas me anteponen ejemplos como el de Antonio Deza, que a medida que cumple años, se vuelve por momentos, cada vez más lúcido e inteligente.

Una y otra vez me digo que a mí no me pasará.

Que mantendré la ética y la honestidad de mi padre, que en estos días cumple 97 años.

Que nada hará que me transforme en una caricatura de mí mismo.

Pero hasta mí llegan las voces, amplificadas por la prensa derechista, que me arrojan como excrementos las palabras de personas que fueron referentes para mí, como Leguina, Lambán o Felipe González.

No tengo miedo en llegar a la vejez.

Lo que me da terror es llegar y no poder mirar a la gente a la cara por decir lo contrario de lo que siempre he defendido.

Traicionar una y otra vez, mis sueños y a quienes creen en mí.

* Secretario de Cultura de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba.