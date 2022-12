Luis Enrique sigue pegándose cabezazos contra la pared del destino porque él ha venido a hablarnos de su idea. Bien está que no siga al frente de la selección: no puede gestionarse la representación de un país por quien solo aspira a representarse a sí mismo. Mi idea del fútbol. Mi idea. Mi. Yo. Cuánto daño hace esta gente, que no es capaz de apearse no de su tozudez, que ojalá fuera eso, sino de la soberbia. He flipado un poco con algunos tratamientos periodísticos acerca de los especiales modos de Luis Enrique: «su carácter fuerte». Cambiemos los eufemismos optimistas por la realidad del diccionario. Una cosa es tener carácter fuerte y otra diferente esforzarte en resultar insoportable. Un bocas, vaya. Un borde que te reta levantando el mentón. Son cosas muy distintas. Tú puedes tener un carácter no ya complicado, sino muscular, de pura piedra viva, y enfocarlo con serenidad. El que más grita, el que más falta, el que más se ofusca en el enfrentamiento, rara vez suele ser el perro más fuerte de cualquier jauría. Mira un mastín español: no ladra a nadie. Sabe pastorear y lleva en vena la genealogía de enfrentarse a los lobos sobre la pedriza. La gente débil suele alterarse pronto, gritar pronto, ponerse nerviosa demasiado pronto para precipitarse a los conflictos. Los fuertes son tranquilos y no buscan el choque. Haces un rastreo de las contestaciones de Luis Enrique a los periodistas no ahora, sino cuando era entrenador en Roma y Barcelona, y es la bordería andante. Imagino que cuando alguien gana tanto puede permitirse el lujo de ir desafiando al personal, y que encima cierta prensa te excuse refiriéndose a tu carácter fuerte. Luis Enrique me gustó como jugador y me solidarizo hondamente con la tragedia de su hija: nadie debería vivir eso. Pero hablo de su proyección. El problema no ha sido el fracaso de su idea, suya, en el grupo escolar que se ha llevado para ser el único que brille -más inseguridad-, sino la pesadez de soportarlo.

*Escritor