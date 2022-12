La importancia de no hacer nada

Una semana peculiar: puentes, acueductos o un jueves eterno. Muchos se habrán cogido unos días libres para viajar, otros estarán haciendo piruetas para compatibilizar trabajo o estudio con niños en casa. Algunos hemos optado por parar, quedarnos en el sofá y descansar. Infravaloramos cuán importante es destinar tiempo a no hacer nada: cuidarnos, escuchar nuestro cuerpo y hasta aburrirnos.

¿Qué hay sobre la necesidad de parar, dormir, comer bien, tomarnos tiempo para disfrutar de aquello que da sentido a nuestro mundo...? Y hacer todas aquellas cosas que se presupone intrínsecas pero para las que no hay tiempo con la dinámica de trabajo y supervivencia en la que estamos inmersos: la dictadura del cansancio. Horarios de trabajo insanos, los cuidados del hogar y la familia, comer cualquier cosa y seguir, rápido, venga, que no llegamos a todo y hay que acostarse porque mañana toca madrugar de nuevo.

Si por fin contamos con un día libre, ¿cómo no darlo todo, cómo no llenarlo de planes que no tenemos oportunidad de hacer? Al fin y al cabo, en algún momento tendremos que disfrutar, ¿no? De nuevo, más presión para vivir rápido y no parar. Pero, ¿nuestro cuerpo qué es lo que necesita, qué nos pide? A lo mejor un par de días de sofá y cama, comer cuando y lo que nos apetezca, pasar tiempo sin prisas con nuestra pareja, familia o amigos... O con nosotros mismos.

A mí me ha pasado estos días. De repente, mi cuerpo no tiraba. Me quedaba dormida a horas impropias, me pasaba el día cansada... Y tuve que ceder. Si todos lo hiciéramos cuando nuestro cuerpo lo exige estaríamos más sanos y menos quemados. Pero no hay tiempo. Y la mía, sin elección, es la dictadura del cuerpo. Viajes y planes cancelados para cuidarme. Quería hasta cansarme de descansar (aunque esto último no ha llegado a suceder).

No obstante, quería probar el aburrimiento. Me asombraron mucho las declaraciones de la Premio Nacional de Investigación Josefa Ros Velasco, filósofa, que lleva más de una década entregada al estudio de este «malestar esencial». En su opinión, cuando un país se aburre suele darse una revuelta. ¿Estaban aburridos acaso en Perú o Alemania esta semana?

Bromas aparte, desde aquí hago un llamamiento a parar y aburrirnos como aliciente para pensarnos en futuro. En nuestro contexto actual, necesitamos tomarnos un respiro, encontrarnos incómodos, insatisfechos, cansarnos y pensar que ya hemos tenido bastante de todo esto. Afrontar ese reto: ¿qué haríamos si pudiéramos explorar la realidad a nuestro antojo para crecer de verdad?

*Escritora