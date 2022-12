¡Adelante, España!

El día de la Constitución Española me ha hecho pensar en España, ese pedazo de tierra con una historia increíble que sin embargo creo que no vendemos bien y menos aún su legado. Y es que hay demasiado verdugo patrio mal nacido e interesado que consigue proyectar una imagen negativa de nosotros de cara al mundo. Pero ¿quiénes son los que siendo de los nuestros tanto nos critican? Perdónenme, pero gentuza (gentuza digo porque siembran la discordia entre los pueblos hispánicos) sin la suficiente cultura. Pero cuidado, sin cultura suficiente a elección de ellos mismos porque saben que no les conviene leer con objetividad; las personas tendenciosas fanáticas e interesadas no leen lo que les contradice. Y hay un simplísimo silogismo que aclara lo que reprocho: el ser humano con una ética superior tiende a hacer más grandes sus lazos con los demás. Repasen la historia de España que no es otra que una empresa de heroísmo. Que sí, que la democracia lleva poco tiempo y en aquellos tiempos imperiales hubo mucha arbitrariedad. Pero ¿dónde no la hubo en el seno de regímenes feudales? Estudien, pero sin envidia y comparen: las conquistas españolas expandieron la cultura cristiana, que más allá de la creencia religiosa, es una doctrina que ha sido totalmente compatible con la democracia que hoy disfrutan muchos países. Pero lo que más se critica de España es esa supuesta leyenda negra con los pueblos conquistados. Pero esos mismos que frivolizan y nos niegan como país guía de la civilización, si tienen arrestos que tiren la primera piedra. Porque lo cierto es que España llenó sus posesiones de universidades y no tuvo ningún prejuicio en unirse en casamiento y descendencia legítima con indígenas. De hecho, los regímenes posteriores y las independencias que surgieron fueron llevadas a efecto por una clase nueva criolla. Es decir, los independentistas eran nietos de los conquistadores. Ahora digo yo: ¿Dónde están los indios de Estados Unidos?: asesinados. ¡Pero si hasta finales del siglo XX estuvo a pleno rendimiento un régimen nazi en Sudáfrica, colonia anglosajona! En cambio, nuestro país fue pionero de los Derechos Humanos con Fray Bartolomé de las Casas. Pero sigamos. ¿No se han preguntado por qué solo en nuestro país se habla de dos Españas siempre enfrentadas? Eso no pasa en ninguna parte porque en ninguna otra parte el pueblo ha tenido la oportunidad de rebelarse reiteradamente contra la clase dominante. Y ahora que conseguimos que solo haya una España que gira como nunca sobre sí misma contenta con el motor inacabable de la democracia, surgen de nuevo unos estúpidos y sobre todo ambiciosos nacionalismos que pretenden ralentizar otra vez nuestra historia progresista. Yo le digo al pueblo que no haga caso a los que pretenden empequeñecer la grandeza de nuestra historia futura y unida. Porque ¿saben en realidad de donde surgen los nacionalismos hispánicos? De rivalidades entre reyes medievales ¡que eran familia directa! O sea, los nacionalismos surgen de la otra España opresora que no piensa en la gente sino en los intereses particulares y las rencillas sanguíneas de los de siempre, que como antaño siguen siendo los que manejan el cotarro de sus territorios. Tenemos una oportunidad única de ser un solo pueblo diverso, heroico y lleno de ilusión. Yo no digo arriba España porque esa es la otra cara de la misma moneda de lo que critico. Pero sí digo ¡Adelante España! Siempre adelante.

** Abogado