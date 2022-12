Las grandes rebajas de Adviento

Estamos en pleno Adviento y el ‘Black Friday’ quedo ya atrás. Las dos palabras del idioma inglés no las olvidan miles de españoles, analfabetos funcionales en qué es Adviento y lo que significa. Las modas miméticas, más catetas de lo que muchos/as creen, se imponen. ¿De dónde procede y por qué ‘Black Friday’? Pueden imaginárselo: de Estados Unidos, de Filadelfia. Alude al tráfico y a la bulla en las calles al día siguiente del Día de Acción de Gracias. Bulla para comprar con el incentivo de los descuentos. Si reflexionásemos -lo cual no está de moda- se podía sustituir ese «Viernes Negro» con palabras españolas tan ligadas a la Navidad: «Grandes rebajas de Adviento». Esa frase mantendría su sentido ante creyentes o no creyentes. Los niños alemanes están habituados al Adviento mediante calendarios ex profeso. Ya están aquí importados por las grandes superficies de aquel país. Durante mi estancia en Alemania la TV pública alemana lo recordaba con un programa especial retransmitido desde un mercado navideño. Aquí el Adviento permanece escondido en las iglesias. Es el anticipo de la Navidad y para un alemán -sea católico, protestante o agnóstico -es la festividad más importante del año. Córdoba suele tener un mercadillo navideño en la Corredera, al estilo europeo. Recuerdo sobre todo el mercado navideño de Núremberg. Estuve un año en la plaza del Ayuntamiento, atiborrada de gente, para ver el ángel asomado al balcón del Consistorio. Era una muchacha ataviada con túnica blanca la que anunció el comienzo de los días prenavideños. Y no faltó un mercadillo con golosinas navideñas.

** Periodista