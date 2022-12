El cuadro y el vino

Sea cuadro o fotografía, se pueda considerar, o no, una obra de arte más o menos fresca o rompedora, sólo se trataba de un culete. El Ministerio de Igualdad venía de llamar fomentadores de la violación no sólo a los diputados del Partido Popular, sino también, por extensión, a todos sus votantes: porque, si un partido fomenta esa cosa extraña que Irene Montero llama «cultura de la violación» -como si algo así se pudiera enlazar con la cultura; en todo caso, con la apología, pero jamás con la cultura-, por derivación, aquéllos, aquéllas y aquélles que voten al PP también la están apoyando, según el argumento de Irene Montero. Ahora se trataba de un culo más o menos liviano o pinturero mirando al mar de frente, que es como deberían estar todos los culos más o menos grandes o pequeños, morenos o lechosos: a punto de entregarse a ese baño dulce de las olas, y sin mirar atrás. Pero la publicidad de la bodega Almázcara Majara de León se ha visto obligada a mirar atrás, porque no ha tenido en cuenta que Irene Montero necesita su polémica del día para seguir latiendo, o para continuar con su campaña frente a Yolanda Díaz. El 29 de noviembre, el Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad, envió una carta a las bodegas denunciando la «cosificación femenina» de la imagen. En el cartel de Molinaseca, en León, apreciaban los doctos, doctas o doctes analistas la «perpetuación de las actitudes discriminatorias»; pero, como se trata de un cuadro de Josep Moscardó que une vino y arte, el Instituto de las Mujeres rectificó. «Revisando la imagen, siendo una obra de arte de la que caben diversas interpretaciones y tras conocer el contexto de su elaboración y utilización, podemos concluir que el requerimiento realizado pudiera ser desproporcionado». La pregunta es: ¿cambia mucho la desproporción que el cartel sea un cuadro? Yo no sé qué tienen que ver el vino con los culos playeros, pero sí defiendo la libertad creativa del sectarismo ideológico.

* Escritor