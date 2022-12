Si necesitáis palpar el alma de Córdoba, venid a este rincón, pero venid con el corazón profundo, porque en sus paredes y en su gente os vais a encontrar en el corazón de Córdoba. Córdoba es recatada, silenciosa; nunca se muestra. Ella está en su sueño de siglos, como si no existiese, como si solo fuese el anhelo de un solitario que se buscase a sí mismo en la eternidad. Podéis vivir en Córdoba años y años, y no verla. Podéis andar por ella como de pasada y marcharos de ella pensando que no tiene nada de interés, que es otra ciudad más. Esto a Córdoba no le importa, porque ella se sostiene en su sentimiento, un puro sentimiento oculto de azul y de melancolía. Si queréis encontrarla, la tenéis que buscar, y entonces sí, entonces se os muestra hasta el fondo y se os entrega para siempre, y se irá con vosotros al más allá de esta vida. Córdoba, en la taberna de la Fuenseca, como en tantos otros rincones, es cualquier tarde de otoño, cualquier noche de invierno o de primavera; es cuando ella quiere que sea; es la libertad de una mujer, que siempre elige cuándo amar y cuándo callar. Cruzáis el umbral de la taberna y penetráis en el misterio de la esencia de nuestra Córdoba. Pero tenéis que entrar con humildad, con el anhelo de aprender, de escuchar y de sentir, porque en su seno se guarda nuestro flamenco más puro, la raíz de su pasión desgarrada, alegre y triste, en esas vidas que buscan una garganta para expresar su ansia de más allá y siempre más allá; en esas letras de soleares que se mantienen vivas a base de correr por los ríos y ríos humanos del pueblo. «Puse mis brazos en cruz; vinieron las golondrinas, pero no viniste tú». No importa quién canta, todos son pueblo, una misma voz que pasa y sueña, buscando ser querida y acogida. En sus copas de vino se guardan los íntimos secretos de tantos labios que besaron labios y lluvias. Por lo hondo de sus guitarras, palpitan silencios que laten para que nosotros expresemos lo que nunca conseguiremos expresar con palabras. Jesús, el tabernero, ha recogido de sus antepasados este corazón y nos lo entrega. Nos conoce a todos, nos saluda y nos acoge a todos. Luego, cuando el tiempo pasa, nos duele decir adiós y alejarnos por el rumor de la fuente y su agua, que nos dice adiós, adiós siempre.

** Escritor