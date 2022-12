Un periodismo cercano

En el mundo de la comunicación hay voces que por sí solas marcan una época. En la radio y fuera de ella, cuando se despliegan más allá de la magia del medio y salen al encuentro de la audiencia en la calle, desde un escenario o donde se las reclama. Ha habido estrellas de la radio que son glorias nacionales, como Luis del Olmo o Iñaki Gabilondo. También brillaron en su momento José María García y Encarna Sánchez, archifamosos hoy olvidados, cuando no vituperados por los mismos atributos que les hicieron populares entre los que buscan la gresca y el morbo. Porque la celebridad, como todo, se decolora con el paso del tiempo.

En Córdoba no hemos andado mal servidos de voces con sello propio, empezando por ese monumento del periodismo radiofónico y televisivo de este país que fue nuestro Matías Prats, este sí, recordado con afecto unánime décadas después de su muerte. O reconocidos discípulos del maestro de Villa del Río como el desaparecido Rafael López Cansinos y Alfredo Asensi, ya retirado aunque no para de hacer cosas, cuya personalidad marcó una época en las ondas locales. O, de una generación posterior, otra joya de la radio admirada por cuantos lo han escuchado, y no digamos si han tenido la suerte de conocerlo en la distancia corta. Me refiero, claro está, a José Antonio Luque, que durante más de treinta años ha repartido ante el micrófono palabras con perfecta dicción -muchas, porque es tan locuaz que hubiera podido hacerse él solo un programa tirando de improvisación-, y se ha dejado jirones del alma. Estos días, el gran comunicador nacido en Lucena, cosecha del 59, ha sido noticia sin pretenderlo al trascender en la prensa el homenaje que le han dado por sorpresa compañeros y colaboradores de Canal Sur Radio. De la emisora pública, que ha sido su casa desde 1991, se jubiló hace unos meses con discreción y cierta tristeza por renunciar a su gran pasión, el contacto diario con los oyentes, que le hacía encarar cada día con la ilusión del primero. Una nostalgia que casi por las mismas fechas vio multiplicada hasta el desgarro personal con la pérdida de su esposa, Mari, mujer valiente que desde una silla de ruedas creó una bonita familia, dándole aliento hasta cuando ya no lo tenía para ella misma.

Ahora, en este nuevo paisaje de ausencias, José Antonio Luque, siempre entusiasta y agradecido a la vida a pesar de los pesares, trata de recomponer su horizonte con el apoyo de los amigos y de unos fieles seguidores, a los que tanto aportó con su manera cálida y próxima de entender la información, que siguen parándolo por la calle para agradecerle la sensibilidad y empatía que él siempre demostró por sus causas. Y han sido bastantes. Desde sus inicios, allá por 1975 con el programa ‘Fraternidad en marcha’ de La Voz de Andalucía, dedicado a la integración del minusválido, este profesor que cambió la enseñanza por «el aula sin puertas», suele decir, del periodismo radiofónico, se ha entregado a cuantos colectivos e iniciativas sociales han solicitado su voz y su ánimo generoso. Así lo hizo desde que empezó a sonar su nombre en la profesión, como locutor-redactor de Antena 3 Radio y luego en la plantilla de Canal Sur. Aquí ha dado lo mejor de sí mismo, poniendo el micrófono al servicio de un oficio entendido como vocación social. Riendo con el que ríe y sumándose al llanto del doliente. A través de programas como el exitoso magazine ‘La hora de Córdoba’, o el clásico entre los clásicos de Semana Santa ‘Paso a paso’, que le han reportado premios importantes y una continua presencia en pregones y presentaciones de todo tipo. Pero sobre todo el reconocimiento de una ciudad que José Antonio Luque ha sabido entender como pocos.