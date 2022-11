Iba a titular el artículo ‘Esclavos’, iba a hablar de Qatar. Pero, afortunadamente, el Mundial está teniendo un eco crítico suficiente en los medios. Así que hoy celebro la alegría. Especialmente en un mes de lucha feminista. Quiero hablar de sensaciones positivas. De la «alegría de un viajar en compañía», como dijo Machado, aunque sea por causas que conllevan dolor.

En este mes de noviembre me he sentido parte de grupos que se movilizan. Empezamos el día12 con una gran marcha de denuncia de la emergencia climática. La primera alegría que sentí fue el hecho de que nos juntáramos personas de edades diferentes en una causa común. Algo que también ocurre en las movilizaciones de las mujeres. Siempre podríamos haber sido más. Yo quedé contenta. A pesar de las ropas negras, a pesar de los mensajes preocupantes, la sensación de ir acompañada era importante. Y me hizo sonreír a dos señores que se sintieron obligados a imprecarnos, de malos modos.

El 16 de este mismo mes acompañé a Nilofar Bayar (Diario Córdoba 17/11/22) en su encuentro con estudiantes del IES Medina Azahara y en la charla de la tarde. Ya he comentado alguna vez la impresión que producen estas personas que han tenido un gran sufrimiento personal y han superado sus circunstancias. Nilofar transmite una fuerza y energía magníficas. Impacta, sobre todo, a la gente joven, a la que recuerda la situación de privilegio en la que vive. Lo hace sin alzar la voz. Y, en un breve paseo, disfruta y sonríe para las fotos, y observa algunas puertas y detalles arquitectónicos que le recuerdan a Afganistán.

Es evidente que no siempre es posible sonreír. Pero animo a hacerlo a quien pueda. Cualquier profesional de la interpretación sabe que las emociones pueden ir en una doble dirección. Lo explica muy bien Sebastián Urbina (2009 latercera.com) «El sentido común nos dice que primero nos invade la alegría, la que luego dibuja en nuestro rostro una sonrisa. O primero sentimos rabia y después fruncimos el ceño. Pero existe un pensamiento alternativo que dice que este camino se puede recorrer en sentido contrario, es decir, si sonrío, me sentiré bien y mis pensamientos serán positivos. Algo que pudo inspirar el refrán popular que aconseja «al mal tiempo, buena cara». Animo a que nos llenemos de la energía de causas compartidas.

Mario Benedetti escribió: Defender la alegría como una trinchera ...defender la alegría como un principio .../ defender la alegría como una bandera .../defender la alegría como un destino .../ defender la alegría como una certeza .../ defender la alegría como un derecho.

¿Por qué no?

** Activista de Amnistía Internacional