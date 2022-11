Cultura sostenible

No saben lo que agradecí que me aconsejarán acercarme a la Sala Aires a la inauguración de la muestra ‘Crea-recicla-transforma’, de Universos Tolara. Me quedé cavilando por el espíritu de la exposición, con obras que usan material reciclado en una reflexión y denuncia sobre cómo maltratamos al planeta. La experiencia me hizo preguntarme muchas cosas, entre ellas, no sólo hasta qué punto es sostenible el planeta, sino también el arte en sí mismo.

Les explico usando otro ejemplo: un paisano muy culto que vive ahora en Madrid me decía que nunca se cultivó tanto como cuando moceaba en Villanueva de Córdoba. Cuando había la oportunidad de ver a un artista o un grupo reconocido en un concierto en la Feria, con el cine del fin de semana o de verano, o se organizaba desde el Instituto o traía la Diputación cualquier ciclo... se vivía. Se debatía días antes sobre la obra, se paladeaba, se comentaba después, se reflexionaba sobre ella con los amigos, se interiorizaba... Ahora, este amigo, frente a la oferta cultural en Madrid que por supuesto es mil, diez mil veces mayor, se lamenta que no puede disfrutar ni una pequeñísima parte de como vivió algún recital de poesía en el instituto o en aquella proyección de ‘Apocalipsis Now’ o ‘2001 una Odisea en el Espacio’ en el cineclub del pueblo. Porque ahora en Madrid no tiene tiempo, la pereza manda en unos casos y en otros los horarios, la distancia y las obligaciones y, además, aquel evento cultural al que asiste se pierde muchas veces «como lágrimas bajo la lluvia» al no poderse ‘paladear’ entre colegas. En mitad quedaría Córdoba, una maravillosa ciudad intermedia donde, asequible en tiempo y en distancias, goza de una oferta cultural que proporcionalmente a la población sería superior a la de la propia Madrid. Un dato: mientras recopilaba información para confeccionar La Crónica del Centro, de Diario CÓRDOBA, casi conté un centenar de citas culturales entre noviembre y diciembre, y eso solo en el Casco Histórico y el Centro Comercial, sin contar los barrios. Hay poquísimos días en los que entre las 19.00 y las 22.00 horas no coinciden en el tiempo menos de tres citas culturales en Córdoba. Además, y esa es otra clave de la ‘sostenibilidad’ de la cultura, está la economía. Porque la gran mayoría de estos eventos que pueden disfrutarse en Córdoba son gratuitos o tienen un precio casi simbólico gracias en muchísimos casos al apoyo directo o indirecto de las administraciones, a partidas presupuestarias que a fin de cuentas ponemos entre todos. Seamos realistas: la cultura, a precio de mercado, sería inasequible para el 90% de la población. Y como no seamos conscientes de este logro social llenando salas de conferencias, auditorios de conciertos y eventos de todo tipo, haremos que la cultura acabe ‘reprivatizada’. No les quepa duda. Que lo que uno no aprecia, otro acaba valorándolo y poniéndole un precio. ¿Qué decía ese anuncio de ropa de segundo uso? Algo así como «ya está hecho: aprovechémoslo, utilicémoslo». Pues lo mismo pasa con la cultura para que sea sostenible.