Las bolsas eran incienso, ahora son incertidumbres

Muchos ahorradores que tienen sus ahorros depositados en fondos de inversión se preguntan no solo por las razones que han hundido la bolsa y los bonos sino también sobre qué va a ocurrir en el futuro en las bolsas de valores.

En realidad los ahorradores -inversores preguntan por las actuaciones de los gestores de esos fondos, aunque no dejen de otear las contingencias de la guerra de Ucrania y los azares como sequías, tifones y volcanes.

En realidad los inversores están pendientes de los dirigentes que tienen el máximo poder.

Pero muchas de esas decisiones vienen condicionadas por circunstancias concretas y encadenadas, como la guerra de Ucrania y el consecuente cierre del suministro de gas desde Rusia a la Unión Europea.

Esas decisiones, como las de control de la inflación por parte de la FED y el BCE, vienen obligadas por una inflación de oferta que afecta a la cuenta de resultados de las empresas.

Lo importante en estos escenarios de incertidumbres es observar los sentimientos de los ahorradores que invierten en fondos. Esos sentimientos son sus vivencias y sus verdades.

Ante los mercados de capitales existen dos verdades: la verdad clásica a la que se llega mediante argumentos racionales tras el análisis de los datos y la verdad de los sentimientos a la que se llega directamente y sin mediación pues es la experiencia vivida por cada ahorrador-inversor.

La verdad sentida del ahorrador se ciega ante la medición de datos y el uso de modelos de escenarios.

Los sentimientos de los ahorradores no admiten dudas ni entienden los modelos de los gestores racionales. Pero la duda en la que vive el inversor no es el mejor estado en el que quedarse a vivir.

Si todos los ahorradores-inversores utilizan el criterio del sentimiento o de la emoción y se hace común las consecuencias son de muy grave trascendencia.

En ese caso la consistencia de los modelos de análisis de los mercados y de las cuentas de resultados de la empresas nada tienen que ver con los sentimientos de quienes han depositado sus ahorros y su confianza en los gestores de los fondos de inversión.

La emotividad del ahorrador conduce a unas decisiones que pueden ser globalmente equívocas para ese colectivo. La decisión de salir del mercado y hacer liquidez en tromba no necesita justificación racional ni argumentación discursiva porque la decisión se fundamenta en el miedo a perder más de lo ya perdido y en la duda respecto de la tendencia de los mercados

El inversor se considera víctima que ante nada ni nadie puede reclamar.

Por ello se genera una oleada de ventas que se transforma desafortunadamente en una patología discursiva generalizada.

Se crea en ese momento un mercado de sufrimientos de ahorradores, agravado, ahora, con la elevada inflación de precios.

En este espacio se enfrentan los modelos analíticos de los gestores de fondos y los sentimientos individuales de los ahorradores que se constituyen en legión.

Aquellos observan datos y estos observan daños y se consideran víctimas de la racionalidad de los gestores que no previeron ciertas contingencias inflacionarias.

Los ahorradores se sumergen en un tiempo inmóvil, porque el tiempo se les ha detenido y no saben si es por una avería pasajera de las bolsas o es una rotura duradera, que los deja sin cosecha y sin esperanzas. Esperan que de una vez se acabe esta plaga que padecen las bolsas.

Ese miedo ha encerrado en sus casas a los ahorradores porque aúlla a su alrededor. Pero un día tendrán que salir de sus casas y de su encierro para defender de otro modo sus ahorros.

Las bolsas que eran incienso son ahora incertidumbres y el inversor se pregunta dónde he pecado y contra quién he cometido ese pecado. No piensa en sí mismo. Ahora todo es melancolía porque el ahorrador-inversor entró en un paraíso falaz e imaginado.