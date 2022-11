Mis recuerdos de futbolero

Aunque ya no soy el aficionado futbolero que fui, me dispongo a disfrutar del mundial de Qatar para ver buen fútbol a través de mi parabólica. Qué lejos queda en mi memoria el Estadio América; y también mi primer mundial en directo --30 de julio 1966-- durante mi estancia profesional en Londres, Ganó la final Inglaterra por 4 a 2 frente a la selección alemana. Fue la primera vez que vi jugar a Beckenbauer y al famoso Uve Seeler, fallecido hace muy poco. También me viene ahora a mi memoria aquel librito que encontré en una biblioteca pública londinense: ‘Historia del Futbol’. Leí entre otras muchas cosas que «este deporte se juega entre dos equipos cuyo objeto es hacer pasar un balón de cuero a través de una portería». Aunque el juego de pelota tiene orígenes incluso romanos milenarios, fue en Inglaterra, siglo XIX, cuando surgió la ‘Futbol Asociación’ con su correspondiente reglamento. En 1866 --Battersea Park-- se jugó el primer partido entre los equipos de Londres y Sheffield. El citado libro está lleno de curiosidades. «El balón es redondo compuesto de una vejiga de caucho repleta de aire y una cubierta de cuero». La portería inicial se componía de dos postes de madera con una cuerda. Portería que se llevaba de un sitio para otro. No había césped y se jugaba en campos de tierra. Luis Enrique, que practica descalzo sobre césped, no añorará aquellos tiempos, El equipo ‘Queeen’s Park’ de Glasgow fue el primero que adoptó el pase corto, mucho antes de que Guardiola «inventase» el ta-ca-taca. Si algún parecido tiene el futbol del mundial de Qatar con aquellos inicios, es pura coincidencia.